गुजरात: गरबा के दौरान आगजनी और पथराव, पुलिस की तैनाती, 60 लोग गिरफ्तार

गांधीनगर के बहियल गांव में कल रात एक हिंसक घटना घटी, जिसको लेकर दो समूहों के बीच हिंसा हो गई.

बहियल में गरबा के दौरान आगजनी और पथराव (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 1:49 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के गांधीनगर में देहगाम तालुका के बहियल गांव में गुरुवार रात नवरात्रि के गरबा समारोह के दौरान पथराव और सामूहिक झड़पें हुईं. दो समूहों के बीच झड़प के हिंसक होने के बाद, पथराव, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें आईं.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का एक काफिला तुरंत बहियाल गांव पहुंचा और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस और एसआरपी टीम ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया है.

बहियल में गरबा के दौरान झड़पें
दहेगाम संभाग के एएसपी आयुष्य जैन द्वारा इस घटना के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार दहेगाम थाना क्षेत्र के बहियल गांव में बुधवार रात दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई. पता चला है कि इस घटना के पीछे एक सोशल मीडिया पोस्ट थी. इस दौरान पथराव हुआ और भीड़ ने दुकानों और वाहनों में भी तोड़फोड़ की.

दो गुटों के बीच पथराव, दुकानों में आग
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का एक काफिला तुरंत बहियाल गांव पहुंचा, जिसके बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया. वहीं, कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं, जिनका इलाज किया गया. दुकानों में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया है. इसके अलावा हमले में पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम के साथ दो एसआरपी कंपनियों को तैनात किया गया है और गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. बहियल गांव में तलाशी और गश्त की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

यह भी पढ़ें- खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

