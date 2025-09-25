ETV Bharat / bharat

गुजरात: गरबा के दौरान आगजनी और पथराव, पुलिस की तैनाती, 60 लोग गिरफ्तार

बहियल में गरबा के दौरान आगजनी और पथराव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 25, 2025 at 1:49 PM IST 2 Min Read