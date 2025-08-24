अहमदाबाद: ऐतिहासिक साबरमती नदी ने रविवार को रौद्र रूप धारण कर लिया. धरौई डेम से छोड़ा गया पानी संत सरोवर में पहुंचा और वहां से साबरमती में उतरते ही नदी ओवरफ्लो हो गई. धरौई डैम और संत सरोवर से आए पानी के कारण साबरमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री बह गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.
तेज बहाव, किनारे जलमग्न:
पानी छोड़े जाने के बाद नदी का प्रवाह खतरनाक स्तर तक बढ़ गया. मेहसाणा से लेकर साबरमती नदी दोनों किनारों पर बह रही है. जिसके चलते नदी खतरनाक हो गई है. पानी रिवरफ्रंट वॉकवे तक पहुंच गया है. पानी भरने के कारण फिलहाल रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. लोग नदी के आसपास नहीं जा पाएंगे. नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है.
#WATCH | Gujarat | Various parts of Surat flooded after incessant rainfall continues in the city.— ANI (@ANI) June 24, 2025
Heavy rain is likely to persist tomorrow as well, says IMD.
Visuals from Bardoli area of Surat pic.twitter.com/lGICKkRSFz
6 फीट पानी छोड़ा गया :
जलस्तर बढ़ता देख बैराज अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाए हैं. कुल 25 दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. दरवाजा नंबर 5 से 24 और 25 से 29 को 6 फीट तक खोला गया है. इन दरवाजों से फिलहाल 51 हजार 126 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी पूरा डिस्चार्ज सीधे नदी में जा रहा है जिसका मतलब है कि पूरा पानी नदी में ही बह रहा है.
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर असर:
तेज धारा के कारण रिवरफ्रंट के पास चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की साइट पर रखा सामान बह गया और कार्य फिलहाल रोक दिया गया है. रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक ने बताया कि जिन हिस्सों में पानी ज्यादा घुसा है, वहां वॉकवे बंद हैं.
प्रशासन अलर्ट पर:
अभी का बहाव धोलका, भाट समेत अहमदाबाद जिले के कई निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन ने वटवा, वेजलपुर, दसक्रोई और धोलका क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जलस्तर बढ़ने पर और गेट खोले जा सकते हैं. हालात पर 24x7 निगरानी रखी जा रही है.
