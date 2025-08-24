ETV Bharat / bharat

गुजरात में बाढ़ के कारण बुलेट ट्रेन का काम रूका, साबरमती नदी ऊफान पर - FLOOD IN GUJARAT

धरौई डैम और संत सरोवर से आए पानी के कारण साबरमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है.

Flood in Gujarat
अहमदाबाद में रविवार को भारी बारिश के बाद साबरमती नदी के उफान पर होने पर सुरक्षाकर्मी निगरानी कर रहे हैं. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read

अहमदाबाद: ऐतिहासिक साबरमती नदी ने रविवार को रौद्र रूप धारण कर लिया. धरौई डेम से छोड़ा गया पानी संत सरोवर में पहुंचा और वहां से साबरमती में उतरते ही नदी ओवरफ्लो हो गई. धरौई डैम और संत सरोवर से आए पानी के कारण साबरमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री बह गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

तेज बहाव, किनारे जलमग्न:

पानी छोड़े जाने के बाद नदी का प्रवाह खतरनाक स्तर तक बढ़ गया. मेहसाणा से लेकर साबरमती नदी दोनों किनारों पर बह रही है. जिसके चलते नदी खतरनाक हो गई है. पानी रिवरफ्रंट वॉकवे तक पहुंच गया है. पानी भरने के कारण फिलहाल रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. लोग नदी के आसपास नहीं जा पाएंगे. नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है.

6 फीट पानी छोड़ा गया :

जलस्तर बढ़ता देख बैराज अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाए हैं. कुल 25 दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. दरवाजा नंबर 5 से 24 और 25 से 29 को 6 फीट तक खोला गया है. इन दरवाजों से फिलहाल 51 हजार 126 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी पूरा डिस्चार्ज सीधे नदी में जा रहा है जिसका मतलब है कि पूरा पानी नदी में ही बह रहा है.

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर असर:

तेज धारा के कारण रिवरफ्रंट के पास चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की साइट पर रखा सामान बह गया और कार्य फिलहाल रोक दिया गया है. रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक ने बताया कि जिन हिस्सों में पानी ज्यादा घुसा है, वहां वॉकवे बंद हैं.

Flood in Gujarat
अहमदाबाद में रविवार को भारी बारिश के बाद साबरमती नदी के उफान पर होने पर लोग इकट्ठा हुए. (PTI)

प्रशासन अलर्ट पर:

अभी का बहाव धोलका, भाट समेत अहमदाबाद जिले के कई निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन ने वटवा, वेजलपुर, दसक्रोई और धोलका क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जलस्तर बढ़ने पर और गेट खोले जा सकते हैं. हालात पर 24x7 निगरानी रखी जा रही है.

इसे भी पढ़ेंः

अहमदाबाद: ऐतिहासिक साबरमती नदी ने रविवार को रौद्र रूप धारण कर लिया. धरौई डेम से छोड़ा गया पानी संत सरोवर में पहुंचा और वहां से साबरमती में उतरते ही नदी ओवरफ्लो हो गई. धरौई डैम और संत सरोवर से आए पानी के कारण साबरमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री बह गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

तेज बहाव, किनारे जलमग्न:

पानी छोड़े जाने के बाद नदी का प्रवाह खतरनाक स्तर तक बढ़ गया. मेहसाणा से लेकर साबरमती नदी दोनों किनारों पर बह रही है. जिसके चलते नदी खतरनाक हो गई है. पानी रिवरफ्रंट वॉकवे तक पहुंच गया है. पानी भरने के कारण फिलहाल रिवरफ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. लोग नदी के आसपास नहीं जा पाएंगे. नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है.

6 फीट पानी छोड़ा गया :

जलस्तर बढ़ता देख बैराज अधिकारियों ने तत्काल कदम उठाए हैं. कुल 25 दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. दरवाजा नंबर 5 से 24 और 25 से 29 को 6 फीट तक खोला गया है. इन दरवाजों से फिलहाल 51 हजार 126 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी पूरा डिस्चार्ज सीधे नदी में जा रहा है जिसका मतलब है कि पूरा पानी नदी में ही बह रहा है.

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर असर:

तेज धारा के कारण रिवरफ्रंट के पास चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की साइट पर रखा सामान बह गया और कार्य फिलहाल रोक दिया गया है. रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक ने बताया कि जिन हिस्सों में पानी ज्यादा घुसा है, वहां वॉकवे बंद हैं.

Flood in Gujarat
अहमदाबाद में रविवार को भारी बारिश के बाद साबरमती नदी के उफान पर होने पर लोग इकट्ठा हुए. (PTI)

प्रशासन अलर्ट पर:

अभी का बहाव धोलका, भाट समेत अहमदाबाद जिले के कई निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन ने वटवा, वेजलपुर, दसक्रोई और धोलका क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जलस्तर बढ़ने पर और गेट खोले जा सकते हैं. हालात पर 24x7 निगरानी रखी जा रही है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

SABARMATI RIVERSABARMATI WATER LEVEL INCREASEDबुलेट ट्रेन का काम रूकागुजरात में बाढ़FLOOD IN GUJARAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.