गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी उफान पर, तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति

ETV Bharat / bharat

नर्मदा नदी के खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बावजूद लोगों को प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा है. कई गांवों के लोग सतर्क हो गए हैं और नदी की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. बारिश के मौसम के चलते शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.

प्रशासन की अपील प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. बारिश के हालात को देखते हुए नदी किनारे भीड़ न लगाने, मछुआरों को नदी में न उतरने और सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन लगातार ग्रामीणों को जानकारी दे रहा है और जहां भी जरूरत होगी, तुरंत टीमें भेजने के लिए तैयार है.

प्रशासन सतर्क भरूच जिला प्रशासन नदी तटवर्ती क्षेत्रों पर लगातार नजर रख रहा है. अतिरिक्त कलेक्टर एनआर धांधल, अंकलेश्वर प्रांत अधिकारी भागीरथ सिंह जडेजा, अंकलेश्वर मामलतदार करण सिंह राजपूत और अन्य अधिकारी नर्मदा पुल पर पहुंचे और नदी के जलस्तर का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रशासन निकासी समेत अन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है.

बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया नर्मदा स्थित सरदार सरोवर बांध से फिलहाल 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. प्रशासन ने कहा है कि बांध से पानी छोड़ने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है.

भरूच: गुजरात के भरूच जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. भरूच गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी का जलस्तर फिलहाल 28 फीट पर स्थिर है. हालांकि, नदी अभी खतरे के निशान के करीब है, फिर भी जिला प्रशासन के कड़े प्रबंधन के कारण स्थिति नियंत्रण में है.

गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति (ETV Bharat)

भरूच में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के पास स्थित आरएमपीएस स्कूल पानी में डूब गया है. स्कूल परिसर में पानी भरने से कक्षाएं बाधित हो गई हैं. स्कूल प्रशासकों के अनुसार, "जलभराव के कारण कक्षाएं, मैदान और पार्किंग क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए हैं."

भरूच जिले में पिछले 2 दिनों से नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है. हालांकि, गोल्डन ब्रिज के पास नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव के कारण अभी भी जनजीवन प्रभावित है. शनिवार को भरूच में स्कूल-कॉलेज बंद रहे.

जल प्रवाह कम होने से उकाई बांध के 4 गेट बंद

उधर, दक्षिण गुजरात के लिए जलापूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उकाई बांध में वर्तमान में जल प्रवाह में कमी देखी जा रही है. जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारण, तापी जिले में ताप्ती नदी पर स्थित उकाई बांध में पानी का प्रवाह काफी कम हो गया है, जिसके कारण प्रशासन ने आवश्यक निर्णय लेते हुए बांध के कुछ गेट बंद कर दिए हैं.

महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों में उकाई बांध में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया था. हालांकि, अब बारिश की तीव्रता कम होने के कारण जल प्रवाह भी कम हो गया है. वर्तमान में, बांध में 84,952 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया जा रहा है, जबकि बांध से तापी नदी में 1,16,736 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बांध के कुल 12 गेटों में से 4 गेट बंद कर दिए गए हैं. वर्तमान में, जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए 7 फीट की ऊंचाई पर 8 गेट खुले रखे गए हैं. यह निर्णय बांध की सुरक्षा और जल संतुलन बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है.

उकाई बांध का वर्तमान जलस्तर 337.92 फीट है, जबकि खतरे का स्तर 345 फीट है. इस प्रकार, वर्तमान जलस्तर खतरे के स्तर से लगभग 7 फीट नीचे है. हालांकि, अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और जलस्तर के आधार पर गेटों में बदलाव किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- गुजरात : नर्मदा और किम नदी खतरे के निशान ऊपर बह रहीं, भरूच समेत नर्मदा व वडोदरा जिले में अलर्ट