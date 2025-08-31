अहमदाबाद: कभी मनोरंजन और लोककला का अहम हिस्सा रही 'कठपुतली' कला आज गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे में सिमटती जा रही है. अहमदाबाद के नवा वाडज में रहने वाले 70 वर्षीय रमेश काका ने पूरी ज़िंदगी इसी कला को समर्पित कर दी. अब वे इस परंपरा की दुर्दशा और अपनी व्यथा के गवाह बने हुए हैं. इस परंपरागत कला के प्रति उदासीनता से उन्हें गहरा दुख होता है. लोग इन्हें गुजरात का पपेटमैन कहते हैं.

रमेश काका कहते हैं- "मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई कठपुतलियों पर लगा दी है. ये कठपुतली सिर्फ़ कठपुतली नहीं, बल्कि मेरे जीवन की पूरी पूंजी है. मैंने भी अपने जीवन में इस कला से शादी कर ली है और अपना पूरा जीवन इसी कला को समर्पित कर दिया है. लेकिन जिंदगी के इस गुजरते दौर में, इस कला की दुर्दशा देखकर मुझे दुख होता है."

कठपुतलियों के बीच रह रहेः

पहली नज़र में उनके घर में रखी कठपुतलियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी संग्रहालय में आ गए हों, मानो हर कठपुतली अभी ज़िंदा होकर बोल उठेगी. रमेश काका ने बताया कि यह कला धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है. उनके चेहरे पर इस बात की चिंता साफ़ देखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों से ही उन्हें इस कला का शौक था.

कैसे हुआ इस कला का शौकः

उनके पिता ने उन्हें दर्पण अकादमी से परिचित कराया, तो उन्होंने जाना कि कठपुतलियों के जरिए चित्रों में जान डाली जा सकती है. तब से, उन्होंने इस कला को अपने जीवन में शामिल कर लिया. वे पिछले 50 सालों से कठपुतलियां बना रहे हैं और उन्हें अपने घर में इकट्ठा करते हैं.

बीते वक्त को याद करते हुए रमेश काका ने बताया कि उन्होंने देश-विदेश में कठपुतलियों के कई शो किये. उस समय पर्याप्त रोज़गार मिल जाता था. अब जब बुढ़ापे में हैं, तो कोई उनका और उनकी कला का हाथ थामने को तैयार नहीं है.

आर्थिक समस्या से जूझ रहेः

अपनी आजीविका के बारे में बात करते हुए उन्होंने नम आंखों से कहा कि सरकारी योजना के तहत उन्हें और उनकी बहन को हर महीने 2000 रुपये की सहायता मिलती है. लेकिन इस महंगाई में 2000 रुपये महीने में गुज़ारा करना मुश्किल हो रहा है.

रमेश ने बताया कि उनके माता-पिता ने एक घर छोड़ दिया है, लेकिन हर महीने बिजली बिल भरना पड़ता है, जिसके लिए पैसे कम पड़ जाते हैं. उन्होंने बताया कि घर में वह और उनकी बहन रहती हैं. अगर कोई स्कूल या कॉलेज मुझे कठपुतली पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए बुलाता है, तो वहां कठपुतली कला सिखाने जाते हैं.

उनके साथ काम करने वाले हर्षभाई ने बताया, "कुछ समय पहले दर्पण अकादमी में कठपुतली मरम्मत के काम के सिलसिले में रमेश काका से मेरी मुलाक़ात हुई थी. बाद में, जब मैं उनके घर आया और उनकी बनाई कठपुतलियों को देखा, तो मेरी भी रुचि बढ़ गई. अब, हमने स्कूल में उनके साथ कठपुतली कार्यशालाएं भी की हैं."

