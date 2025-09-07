ETV Bharat / bharat

गाजा के पीड़ित बनकर मस्जिदों से चंदा जुटाने वाले 4 सीरियाई नागरिक गिरफ्तार, 2.64 लाख रुपये जब्त

अहमदाबाद : गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से तीन सीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये लोग गाजा के नागरिक होने का नाटक करके भारत की मस्जिदों में जाकर चंदा मांगते थे. इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और इस धन का इस्तेमाल ऐशो-आराम की जिंदगी जीने में कर रहे थे. इनके पास से लगभग 3,000 अमेरिकी डॉलर (2,64,506 रुपये) और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि एक समूह अलग-अलग मस्जिदों में जाकर खुद को गाजा के पीड़ित नागरिक बताकर बड़ी मात्रा में धन उगाही कर रहा है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले अली मेधात अल-अजहर नाम के एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया, जो इस समय अहमदाबाद के एक होटल में ठहरा हुआ था. पूछताछ में उसने बताया कि वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन झूठे तथ्य पेश करके धन जुटा रहा था. उसने यह भी खुलासा किया कि उसके जैसे अन्य लोग भी भारत में धन उगाही कर रहे हैं.

अली की गिरफ्तारी के बाद, उसके तीन साथी, जकारिया, अहमद और यूसुफ खालिद फरार हो गए. इसलिए, अपराध शाखा ने उनके पासपोर्ट नंबरों के आधार पर 23 अगस्त, 2025 को लुकआउट नोटिस (LOC) जारी किया.

पुलिस के मुताबिक, 3 सितंबर, 2025 को, ये तीनों आरोपी दिल्ली हवाई अड्डे से दुबई होते हुए दमिश्क जाने वाली उड़ान में सवार हो रहे थे, तभी LOC के आधार पर उन्हें पकड़ लिया गया. दिल्ली हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद अपराध शाखा को सूचित करने के बाद एक टीम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुई और आरोपियों को अहमदाबाद ले आई.