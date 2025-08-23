गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में 2548 करोड़ रुपये की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. गुजरात के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि राज्य शहरी विकास वर्ष मना रहा है.

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये गुजरात में शहरी विकास यात्रा के 20 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है. इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की थी. इस दो दशक की लंबी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार अपने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखे हुए है.

प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में 2267 करोड़ रुपये की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद नगर निगम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू स्लम पुनर्वास घटक के तहत 133 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रामापीर टेकरा के सेक्टर-3 में 1449 झुग्गियों का पुनर्वास कर रहा है. प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली इस परियोजना में एक साझा भूखंड, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सौर रूफटॉप प्रणाली और पीएनजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं.

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रधानमंत्री दस्करोई तालुका में 15 लाख लीटर क्षमता वाले एक स्वच्छ जल पंप का उद्घाटन करेंगे. साथ ही 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक जल पंपिंग स्टेशन के साथ-साथ 23 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना से एयूडीए क्षेत्र के 10 गाँवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.

प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में कई कार्यों का शिलान्यास करेंगे. इनमें शेला, मणिपुर, गोधावी, सनाथल और तेलव के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली का निर्माण और पाँच वर्षों तक उसका संचालन एवं रखरखाव, अहमदाबाद नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट फर्नीचर सहित लॉ गार्डन और मीठाकाली परिसर का विकास, पश्चिमी क्षेत्र के थलतेज और नारनपुरा वार्डों तथा पश्चिमी क्षेत्र के चांदखेड़ा में नए जल वितरण केंद्र और साबरमती तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच चार लेन वाले असरवा रेलवे ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण शामिल है.

प्रधानमंत्री दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के सरखेज वार्ड में एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे. दक्षिण भोपाल में एक नगरपालिका भूखंड पर लगभग 56.52 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना अहमदाबाद को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कलाना-छरोड़ी में टीपी योजना संख्या 139/सी, 141 और 144 में 38.25 करोड़ रुपये की लागत से 24 मीटर और 30 मीटर लंबी सड़कों को चार लेन में बदलने की परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे.

विज्ञप्ति के अनुसार अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) चार लेन वाली मुख्य सड़क को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत दो चरणों में छह लेन वाली सड़क में अपग्रेड करेगा. इसमें गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे मानकों के अनुसार नियंत्रित पहुंच होगी.

छह लेन वाली मुख्य सड़क के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली सर्विस रोड और 30 किलोमीटर लंबी तीन लेन वाली सर्विस रोड का भी शिलान्यास करेंगे. कुल 1624 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना अहमदाबाद शहर के आसपास यातायात क्षमता और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी.

प्रधानमंत्री गांधीनगर में 281 करोड़ रुपये की विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी) द्वारा 243 करोड़ रुपये और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण (जीयूडीए) द्वारा 38 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं. जीएमसी के अंतर्गत 243 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई परियोजनाएं आधुनिक और सुव्यवस्थित सड़क सुविधाएं प्रदान करेंगी, स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में सुधार करेंगी, बाढ़ और जलभराव की समस्याओं का समाधान करेंगी तथा नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी.

इनमें से प्रधानमंत्री 44 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, चरेड़ी हेडवर्क्स से पेथापुर और रखेजा में चार एलिवेटेड स्टोरेज टैंकों (ईएसआर) तक नवनिर्मित पाइपलाइन प्रणाली का उद्घाटन करेंगे. यह प्रणाली लगभग 55,000 नागरिकों को स्वच्छ नर्मदा जल की आपूर्ति करेगी. इससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और समग्र जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा.

गुडा के तहत, 38.14 करोड़ रुपये की लागत से दाभोदा में 1.0 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2.5 एमएलडी क्षमता का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चार सीवेज पंपिंग स्टेशन और एक ग्राम-स्तरीय जल निकासी नेटवर्क का निर्माण किया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे लगभग 17,000 लोग लाभान्वित होंगे.

गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यों का शिलान्यास करेंगे. इनमें टीपी-24 रंधेजा में सीवर नेटवर्क का संचालन और दो सीवेज पंपिंग स्टेशनों का निर्माण, दो साल तक संचालन और रखरखाव के साथ एक राइजिंग मेन लाइन का विकास, पेथापुर में वर्षा जल निकासी के लिए एक स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाना और 72 करोड़ रुपये की लागत से ढोलकुवा से पंचेश्वर सर्कल तक मेट्रो रेल के समानांतर एक सड़क का निर्माण शामिल है. वे कोबा, रायसन और रंदेसन में पानी और सीवर लाइन बिछाने और भाट-मोटेरा लिंक रोड के नवीनीकरण की भी आधारशिला रखेंगे.