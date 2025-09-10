गुजरातः पंचमहाल में गैस रिसाव से एक की मौत, 12 लोग अस्पताल में भर्ती
घोघंबा तालुका के रंजीत नगर स्थित गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड नामक कंपनी में दोपहर में गैस रिसाव की घटना हुई.
Published : September 10, 2025 at 6:57 PM IST
पंचमहाल: गुजरात के पंचमहाल जिले के घोघंबा तालुका में रणजीत नगर के पास स्थित गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड (GFL) कंपनी में बुधवार दोपहर को गैस रिसाव की गंभीर घटना हुई. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की हो गयी जबकि कम से कम 12 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. इस हादसे ने न केवल कंपनी के कर्मचारियों बल्कि आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया.
क्या है घटनाः
जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई. कंपनी की एक पाइपलाइन से R-32 गैस का रिसाव हुआ. बताया जाता है कि यह गैस आमतौर पर एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती है. इस गैस के रिसाव से कई कर्मचारी प्रभावित हुए. गैस रिसाव के कारण कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ और उल्टी जैसी समस्याएं आने की शिकायत करने लगे. जिसके बाद इन्हें तुरंत हलोल के अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मौके पर पहुंची पुलिसः
घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. हरेशकुमार दूधात ने भी घटनास्थल का दौरा किया. कंपनी प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. डॉ. दूधात ने पत्रकारों से बातचीत में बताया, "गैस रिसाव की घटना दोपहर में हुई. कंपनी ने तुरंत कदम उठाते हुए रिसाव को बंद कर दिया. प्रभावित कर्मचारियों को हलोल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है."
इलाके में दहशतः
इस घटना के बाद आसपास के इलाके में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. घटना की विस्तृत जांच करने की बात कही गयी है. प्रशासन ने कंपनी को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं.
क्या कहते हैं विशेषज्ञः
गैस रिसाव जैसे हादसों से बचने के लिए औद्योगिक इकाइयों में नियमित जांच और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि पाइपलाइनों की समय-समय पर जांच और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.
