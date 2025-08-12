अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने मुस्लिम परिवारों के तलाक से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस संबंध में अदालत ने कहा कि मुस्लिम विवाह को 'मुबारत' के जरिए समाप्त किया जा सकता है. इसके लिए किसी लिखित समझौते की आवश्यकता नहीं है. हाई कोर्ट ने राजकोट फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि, इस संबंध में हदीस और कुरान में स्पष्ट उल्लेख है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, राजकोट के एक मुस्लिम दंपती ने कुछ साल पहले शादी की थी. विवाह के बाद उनके बीच मतभेद पैदा हो गए. उसके बाद पति-पत्नी ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया. इस दंपती ने 'मुबारत' के माध्यम से विवाह समाप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी.

राजकोट की फैमिली कोर्ट ने दंपती की यह अर्जी खारिज कर दी. फैमिली कोर्ट का कहना था कि यह मामला फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 के तहत नहीं आता. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि तलाक के लिए कोई लिखित समझौता नहीं है, इसलिए तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती. इसके खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट में जस्टिस ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कुरान और हदीस में निकाह को समाप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई गई है. मुस्लिम विवाह को 'मुबारत' के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, और इसके लिए लिखित समझौते की आवश्यकता नहीं होती. हाईकोर्ट ने 'मुबारत' को वैध करार देते हुए राजकोट फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. बता दें कि, 'मुबारत' का मतलब आपसी सहमति से लिया गया तलाक होता है. कोर्ट के अनुसार, मुस्लिम दंपती आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं.

