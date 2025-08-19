अहमदाबाद: दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए स्वयंभू संत आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को 3 सितंबर, 2025 तक अंतरिम जमानत दे दी है. आसाराम लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत बढ़ाने की अर्जी दी थी. इससे पहले, राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसकी अंतरिम जमानत अगस्त 2025 तक बढ़ा दी थी.

सोमवार को, कोर्ट के आदेशानुसार आसाराम को सुबह 10:45 बजे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जांच के लिए लाया गया. उसकी मेडिकल जांच लगभग तीन-चार घंटे तक चली. सिविल अस्पताल की ओपीडी संख्या 13 में उसकी मेडिकल जांच की गई, जिसमें ईसीजी और इको समेत कई जांचें की गईं.

कोर्ट ने सिविल अस्पताल को पत्र लिखकर आसाराम की मेडिकल जांच करने को कहा था. इसके लिए दो हृदय रोग विशेषज्ञों, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक जनरल सर्जन सहित एक मेडिकल बोर्ड ने उनकी जांच की. अगली सुनवाई सितंबर में होगी.

इससे पहले, 27 जून 2025 को गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम को 7 जुलाई तक जमानत दी थी. फिर 3 जुलाई को जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी गई और 7 अगस्त 2025 को तीसरी बार जमानत बढ़ाई गई. मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने चौथी बार अंतरिम जमानत बढ़ा दी है.

क्या है पूरा मामला?

सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. यह शिकायत वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद और मोटेरा के आश्रमों में उसका शारीरिक शोषण किया था. मामला गांधीनगर स्थानांतरित कर दिया गया और गांधीनगर की अदालत ने 2023 में आसाराम को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

