अहमदाबाद: सूरत बलात्कार मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत पर बुधवार 3 सितंबर को गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. 86 वर्षीय आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई. अब आसाराम की नियमित जमानत याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी.

क्या हुआ हाईकोर्ट मेंः

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत को मेरिट के आधार पर नहीं बढ़ाया है. एक ही मेडिकल रिपोर्ट पर गुजरात हाईकोर्ट अलग रूख कैसे अपना सकता है.

आसाराम के वकील ने कहा कि वे राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर किया जाना चाहिए. पीड़िता के वकील ने दलील दी है कि गुजरात हाईकोर्ट को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं करनी चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा थाः

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जोधपुर केस में सजायाफ्ता आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर सिविल हॉस्पिटल (अहमदाबाद) प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित कर आसाराम के स्वास्थ्य की जांच की थी.

27 अगस्त को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी जमानत बढ़ाई जाए.

इससे पहले आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 29 अगस्त तक की अंतरिम जमानत मिली हुई थी. कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम ने 30 अगस्त की सुबह 11 बजे जेल में सरेंडर कर दिया था.

चार बार जमानत बढ़ायीः

गुजरात हाईकोर्ट ने 27 जून को आसाराम की जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी. उसके बाद 3 जुलाई को एक महीने के लिए और तीसरी बार 7 अगस्त 2025 को ज़मानत बढ़ाई गई. उसके बाद 19 अगस्त को चौथी बार जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई.

सूरत रेप केस क्या हैः

गौरतलब है कि सूरत की एक महिला ने वर्ष 2013 में आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. जिसमें गांधीनगर अदालत ने वर्ष 2023 में आसाराम को दोषी ठहराया था. आरोप था कि आसाराम ने 1997 से 2006 के बीच अपने अहमदाबाद और मोटेरा आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया था.

इसे भी पढ़ेंः