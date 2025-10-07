द्वारका में दिल दहला देने वाली घटना, कैंसर से पीड़ित पिता ने दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद की आत्महत्या
कैंसर से पीड़ित 40 वर्षीय व्यक्ती ने बच्चों के भविष्य की चिंता में अपनी दो संतानों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली.
Published : October 7, 2025 at 5:25 PM IST
द्वारका: गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के लांबा गाँव में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कैंसर से जूझ रहे एक व्यक्ति ने अपनी पाँच साल की बेटी और तीन साल के बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली.
घटना में मृतक की पहचान मेरामनभाई करसनभाई छेत्रिया (उम्र लगभग 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पिछले पाँच वर्षों से मुँह के कैंसर से पीड़ित था. डॉक्टरों ने बताया था कि अब बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है और उसका जीवन बहुत कम समय के लिए बचा है. इस कारण वह पिछले कई दिनों से गहरी मानसिक तनाव में था और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सोमवार की शाम मेरामनभाई ने पहले अपनी पाँच साल की बेटी और तीन साल के बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाया. इसके बाद उसने खुद भी वही जहर खा लिया. जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहाँ तीनों के शव पड़े मिले. सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस और देवभूमि द्वारका जिला पुलिस मौके पर पहुँची.
द्वारका सर्कल के डीएसपी सागर राठौड़ ने बताया कि मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने भी जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति ने अपने बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या की है.
कल्याणपुर थाने के इंस्पेक्टर टी.सी. पटेल ने कहा, “प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि मेरामनभाई पिछले पाँच साल से कैंसर से जूझ रहे थे. बीमारी के बढ़ते दर्द और अपनी मौत के बाद बच्चों की परवरिश की चिंता ने उन्हें यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया.” पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
गाँव में इस घटना से शोक और सन्नाटा छा गया है. ग्रामीणों का कहना है कि मेरामनभाई एक मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपनी बीमारी के बावजूद परिवार के लिए संघर्ष कर रहे थे. उनकी अचानक की गई इस आत्मघाती कार्रवाई ने पूरे गाँव को भावनात्मक रूप से हिला दिया है.
