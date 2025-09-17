ETV Bharat / bharat

लव ट्रायंगल में युवक-युवती की हत्या, पूर्व प्रेमी ने बस स्टैंड के पास किया हमला

वापी पुलिस के अनुसार पूर्व प्रेमी ने युवती और उसके प्रेमी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई.

gujarat double murder in love triangle ex lover kills girl and her boyfriend in vapi
लव ट्रायंगल में युवक-युवती की हत्या, पूर्व प्रेमी ने बस स्टैंड के पास किया हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 4:17 PM IST

वलसाड: गुजरात के वापी में बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम एक युवक ने एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड पर दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया. बाद में घायल युवक और युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से सूरत की रहने वाली युवती नेहा गोंड और दिलीप नकुम का आरोपी चंदन लाल गुप्ता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. कुछ देर बाद चंदन लाल ने गुस्से में आकर दोनों पर हथियार से हमला कर दिया. हमले में दिलीप नकुम गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

वहीं, नेहा गोंड भी घायल हो गई और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. बाद में उसकी भी मौत हो गई.

आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चंदन लाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में चंदन लाल ने हमले की बात कबूल कर ली है.

वहीं, इस घटना से स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल व्याप्त है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और शांति बनाए रखने के लिए शहर में लगातार गश्त शुरू कर दी है. मृतक के परिवार ने न्याय की मांग की है.

पुलिस जांच में सामने आया हत्या का कारण
पुलिस ने बताया है कि हमलावर चंदन लाल गुप्ता मृतक लड़की का पूर्व प्रेमी था और वह उससे शादी करना चाहता था. लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया, तो वह भड़क गया और झगड़ा करने लगा. उसने दिलीप नकुल पर हमला कर दिया, जो उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गया.

लव ट्रायंगल का दुखद अंत
वलसाड के पुलिस उपाधीक्षक एके वर्मा ने बताया कि आरोपी चंदनलाल गुप्ता युवती नेहा गोंड का पूर्व प्रेमी था, जबकि दिलीप नकुल भी युवती से प्रेम करता था. युवती दिलीप नकुल के साथ रहना चाहती थी. इस कारण उसने चंदनलाल से दूरी बना ली थी. इसकी वजह से आरोपी युवती से नाराज था. जिसके चलते यह घटना हुई.

