ETV Bharat / bharat

लव ट्रायंगल में युवक-युवती की हत्या, पूर्व प्रेमी ने बस स्टैंड के पास किया हमला

लव ट्रायंगल में युवक-युवती की हत्या, पूर्व प्रेमी ने बस स्टैंड के पास किया हमला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 4:17 PM IST 2 Min Read

वलसाड: गुजरात के वापी में बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम एक युवक ने एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड पर दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला कर दिया. बाद में घायल युवक और युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मूल रूप से सूरत की रहने वाली युवती नेहा गोंड और दिलीप नकुम का आरोपी चंदन लाल गुप्ता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. कुछ देर बाद चंदन लाल ने गुस्से में आकर दोनों पर हथियार से हमला कर दिया. हमले में दिलीप नकुम गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं, नेहा गोंड भी घायल हो गई और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. बाद में उसकी भी मौत हो गई. आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चंदन लाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में चंदन लाल ने हमले की बात कबूल कर ली है.