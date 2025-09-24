ETV Bharat / bharat

गुजरात में 17 नए तालुका बनाने के लिए हरी झंडी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 7:59 PM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक सरलीकरण और लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए गुजरात में 17 नए तालुका बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज (24 सितंबर) हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक में 17 नए तालुकाओं के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. जानकारी के मुताबिक जनवरी या फरवरी में होने वाले चुनावों में इन नए तालुकाओं को शामिल किया जाएगा. नए तालुकाओं के निर्माण के साथ ही राज्य में तालुकाओं की कुल संख्या 265 हो जाएगी. इस संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए प्रशासनिक सरलीकरण के विचार को वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गति प्रदान कर रही है. ज़िला मूल तालुका/तालुका नाम नव प्रस्तावित तालुका का नाम प्रस्तावित मुख्यालय महिसागर/पंचमहाल संतरामपुर और शहेरा गोधर गोधर महिसागर/पंचमहाल लूणावाड़ा कोठम्बा कोठम्बा नर्मदा डेडियापाड़ा चिकड़ा चिकड़ा वलसाड वापी ग्रामीण, कपराडा, पारडी नानापोंधा नानापोंधा बनासकांठा थराद राह राह बनासकांठा वाव धरणीधर धीमा बनासकांठा कांकरेज ओगाड थारा बनासकांठा दांता हलाड हलाड दाहोद झालोद गोविंद गुरु लिमडी लिमडी दाहोद फतेपुरा सुखसर सुखसर छोटाउदेपुर जेतपुर प्रावि कड़वाल कड़वाल खेड़ा कपडवंज और कठलाल फागवेल कापड़ीवाव (चिखलोद) अरावली भिलोदा शामलाजी शामलाजी अरावली बायड साथम्बा साथम्बा तापी सोनगढ़ उकाई उकाई सूरत मांडवी अरेथ अरेथ सूरत महुवा अंबिका वलवाड़ा ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार ने जनहितैषी दृष्टिकोण के साथ इन नए 17 तालुकाओं के गठन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य प्रशासन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के साथ लोगों को जिला-तालुका स्तरीय कार्यालयों के साथ अपने काम में सुविधा होगी और नए तालुका मुख्यालयों के निकट होने से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सहित व्यापक सुविधाओं में वृद्धि होगी, और दूरदराज के गांवों से तालुका मुख्यालयों तक यात्रा करने से समय, ऊर्जा और धन की भी बचत होगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मौजूदा बनासकांठा जिले के छह तालुकाओं, वाव, थराद, सुईगाम, भाभर, देवदार और लाखनी को मिलाकर वाव-थराद ज़िले के गठन को मंज़ूरी दे दी है, जिसका जिला मुख्यालय थराद होगा.