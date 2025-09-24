ETV Bharat / bharat

गुजरात में 17 नए तालुका बनाने के लिए हरी झंडी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

कैबिनेट बैठक ने गुजरात में 17 नए तालुका बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है. आगामी स्थानीय चुनाव में इन्हें शामिल किया जाएगा.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल
Published : September 24, 2025

अहमदाबाद: स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक सरलीकरण और लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए गुजरात में 17 नए तालुका बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज (24 सितंबर) हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक में 17 नए तालुकाओं के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

जानकारी के मुताबिक जनवरी या फरवरी में होने वाले चुनावों में इन नए तालुकाओं को शामिल किया जाएगा. नए तालुकाओं के निर्माण के साथ ही राज्य में तालुकाओं की कुल संख्या 265 हो जाएगी. इस संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए प्रशासनिक सरलीकरण के विचार को वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गति प्रदान कर रही है.

ज़िलामूल तालुका/तालुका नामनव प्रस्तावित तालुका का नामप्रस्तावित मुख्यालय
महिसागर/पंचमहालसंतरामपुर और शहेरागोधरगोधर
महिसागर/पंचमहाललूणावाड़ाकोठम्बाकोठम्बा
नर्मदाडेडियापाड़ाचिकड़ाचिकड़ा
वलसाडवापी ग्रामीण, कपराडा, पारडीनानापोंधानानापोंधा
बनासकांठाथरादराहराह
बनासकांठावावधरणीधरधीमा
बनासकांठाकांकरेजओगाडथारा
बनासकांठादांताहलाडहलाड
दाहोदझालोदगोविंद गुरु लिमडीलिमडी
दाहोदफतेपुरासुखसरसुखसर
छोटाउदेपुरजेतपुर प्राविकड़वालकड़वाल
खेड़ाकपडवंज और कठलालफागवेलकापड़ीवाव (चिखलोद)
अरावलीभिलोदाशामलाजीशामलाजी
अरावलीबायडसाथम्बासाथम्बा
तापीसोनगढ़उकाईउकाई
सूरतमांडवीअरेथअरेथ
सूरतमहुवाअंबिकावलवाड़ा

ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार ने जनहितैषी दृष्टिकोण के साथ इन नए 17 तालुकाओं के गठन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य प्रशासन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के साथ लोगों को जिला-तालुका स्तरीय कार्यालयों के साथ अपने काम में सुविधा होगी और नए तालुका मुख्यालयों के निकट होने से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सहित व्यापक सुविधाओं में वृद्धि होगी, और दूरदराज के गांवों से तालुका मुख्यालयों तक यात्रा करने से समय, ऊर्जा और धन की भी बचत होगी.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मौजूदा बनासकांठा जिले के छह तालुकाओं, वाव, थराद, सुईगाम, भाभर, देवदार और लाखनी को मिलाकर वाव-थराद ज़िले के गठन को मंज़ूरी दे दी है, जिसका जिला मुख्यालय थराद होगा.

नए तालुकाओं के गठन की जानकारी देते हुए पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए तालुका इकाई को विकास और प्रशासन में और अधिक सशक्त बनाने के लिए एटीवीटी यानी हमारा तालुका जीवंत तालुका की अवधारणा दी थी. वर्ष 2013 में 23 नए तालुकाओं के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी संख्या में 17 नए तालुका बनाने का फैसला किया है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की घोषणा की थी और नवगठित तालुका मुख्यालयों का शहरी रूप में भी विकास किया जा सकेगा.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत विकसित गुजरात 2047 के लिए विकासशील तालुकाओं के विकास की दिशा में नए ज़िले-तालुकाओं का गठन किया जाएगा. इन 17 नए तालुकाओं के गठन से मौजूदा 51 विकासशील तालुकाओं की संख्या में 10 तालुकाओं की वृद्धि होगी और उन्हें विकासशील तालुकाओं को दिए जाने वाले अनुदान का लाभ भी मिलेगा.

इतना ही नहीं नए जिलों और तालुकाओं के लिए एक नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न विकास कार्यों के लिए मिलने वाले अनुदान में भी वृद्धि होगी. प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय देश में विकास के आदर्श और विकास इंजन के रूप में स्थापित गुजरात के तालुकाओं को विकास का आदर्श बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

उन्होंने यह भी बताया कि नए तालुकाओं के गठन के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जल्द ही प्रकाशित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- अहमदाबाद में पीएम मोदी पर लिखी किताबों की प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवा

