बनासकांठा: केंद्र सरकार की बहुप्रचारित और महत्त्वाकांक्षी योजना ‘भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे’ को लेकर गुजरात के बनासकांठा जिले में भारी विरोध सामने आया है. इस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से जारी है, लेकिन प्रभावित किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है.

किसानों का आरोप, जमीन का सही मूल्य नहीं मिल रहा

थराद से अहमदाबाद के बीच बन रहे इस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है. लेकिन स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्हें केवल ₹20–22 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि आसपास की जमीन बिल्डरों और व्यापारियों को ₹4000–₹4500 प्रति वर्ग मीटर दर से बेची जा रही है.

किसानों ने इसे अन्यायपूर्ण और शोषण करार दिया है. उनका कहना है कि सरकार की इस नीति से उनकी आजीविका पर संकट आ गया है.

किसानों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग

मुआवजे को लेकर कांकरेज, देवदार, लाखनी और थराद तालुका के किसान एकजुट हो गए हैं. इन क्षेत्रों के सैकड़ों किसान चढ़ोतर गांव में एकत्र हुए और वहां से 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर पालनपुर ज़िला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. किसानों ने अपने हाथों में तख्तियाँ और बैनर लिए, नारे लगाए और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि उन्हें नई जंत्री दरों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

बनासकांठा जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “भूमि अधिग्रहण के मामले में लगातार ज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं. कई स्थानों से अनियमितताओं की शिकायतें भी आई हैं. हमने किसानों की बातें राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लेकिन निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा.”

कांग्रेस किसानों के समर्थन में

बनासकांठा सांसद गेनीबेन ठाकोर और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी किसानों का साथ दिया. सांसद गेनीबेन ने आरोप लगाया कि ज़्यादातर किसानों को कम मुआवज़ा दिया जा रहा है, जबकि ज़मीन की जंत्री दरें कहीं ज़्यादा हैं.

उन्होंने कहा, “सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर किसानों के हित की बातें करती है, असल में उन्हें न्याय नहीं मिलता. हम इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं.” जिला कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भी ज़िला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार से किसानों के साथ न्याय की मांग की.

आंदोलन होगा तेज़

किसानों ने चेताया है कि अगर उन्हें जल्द ही मुआवज़े में पारदर्शिता और न्याय नहीं मिला, तो वे पालनपुर से लेकर गांधीनगर तक राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे. किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को अब व्यावहारिक और संवेदनशील निर्णय लेना होगा, वरना विरोध और उग्र रूप ले सकता है.

ये भी पढ़ें : गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल: गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव की अनमोल विरासत