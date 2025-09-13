ETV Bharat / bharat

गुजरातः अमूल के बायोगैस प्लांट में विस्फोट, 7 कर्मचारी घायल

अमूल नियामक मंडल चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी विस्फोट हुआ.

आणंद: गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी के बायोगैस प्लांट में शुक्रवार को एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 7 कर्मचारी घायल हो गए. इस घटना ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी. घायल कर्मचारियों को तुरंत इलाज के लिए करमसद के श्री कृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

कैसे हुआ हादसाः

यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे हुई. बताया जाता है कि अमूल नियामक मंडल की चुनावी मतगणना पूरी होने के बाद जीत का जश्न मनाया जा रहा था. इसी दौरान बायोगैस प्लांट के पास वेल्डिंग का काम चल रहा था. अचानक बायोगैस लाइन से जुड़े गुब्बारे में विस्फोट हो गया, जिसके कारण आसपास काम कर रहे कर्मचारी आग की चपेट में आ गए.

जख्मी कर्मचारियों के नामः

इस हादसे में सात कर्मचारियों को चोटें आईं हैं, जिनमें ज्यादातर जलने की वजह से घायल हुए हैं. घायलों में अशोकभाई परमार (41), कमलेशभाई परमार (39), हर्ष हरीशभाई (30), शैलेश परमार (29), योगेशभाई मालजीभाई वाघेला, जयेशभाई वाघेला (26), और राहुल कमलेशभाई शर्मा (32) शामिल हैं.

घायलों का हालचाल जानाः

विस्फोट की खबर मिलते ही अमूल डेयरी के चेयरमैन विपुलभाई पटेल और वाइस चेयरमैन कांतिभाई सोढा परमार तुरंत श्री कृष्ण अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. हालांकि, अमूल डेयरी की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पत्रकारों को भी प्लांट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कई सवाल अनुत्तरित हैं.

क्या कहते हैं अधिकारीः

प्रांत अधिकारी डॉ. मयूरभाई परमार ने बताया कि यह हादसा बायोगैस प्लांट में रिसाव के कारण हुआ. उन्होंने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज देना है. अमूल की टीम के साथ चर्चा चल रही है, और इस घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी." इस हादसे ने अमूल जैसे बड़े संस्थान में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं. आसपास के लोगों में डर का माहौल है, और सभी को जांच के नतीजों का इंतजार है.

