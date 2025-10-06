ETV Bharat / bharat

MP में 10 मौतों के बाद खांसी की दवाओं को लेकर केरल सरकार सख्त, बनाई जांच कमेटी

केरल में, 8 वितरक कोल्ड्रिफ सिरप का उत्पादन करते हैं, और उनकी बिक्री और वितरण अब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

इस बीच, अन्य राज्यों से बैच एसआर-13 में समस्याओं की रिपोर्ट के बाद, केरल में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है. प्रभावित बैच तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में वितरित किया गया था. राजस्थान में एक अन्य कंपनी के कफ सिरप में भी समस्या पाई गई.

यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई संबंधित मामला मौजूद है या नहीं. बाल रोग विशेषज्ञों और अन्य डॉक्टरों को आईएपी के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा.

मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में, डॉक्टरों ने पुष्टि की कि केरल में अब तक बच्चों में खांसी की दवाइयों से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या सामने नहीं आई है. लोगों की चिंता दूर करने और सटीक जानकारी फैलाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि औषधि नियंत्रक को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और जन जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे.

डॉक्टर बच्चों के वजन के हिसाब से उनकी दवा की खुराक तय करते हैं. इसलिए, मंत्री ने चेतावनी दी कि एक बच्चे के लिए लिखी गई दवा दूसरे बच्चे को कभी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो सकती है.

समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार बच्चों के लिए खांसी की दवाओं के इस्तेमाल पर विशेष दिशानिर्देश जारी करेगी. मंत्री ने जोर देकर कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के कोई भी दवा नहीं दी जानी चाहिए और पुरानी दवाओं का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में बच्चों को दी जाने वाली खांसी की दवाओं (कफ सिरप) की सुरक्षा और उपयोग का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है. इस समिति में राज्य औषधि नियंत्रक, बाल स्वास्थ्य नोडल अधिकारी और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी (आईएपी) के राज्य अध्यक्ष शामिल हैं.

तिरुवनंतपुरम: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीनी से 10 बच्चों की मौत के बाद केरल सरकार हरकत में आई है. पिनराई सरकार ने कड़े कदम उठाएं हैं.

इस उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एनएचएम राज्य मिशन निदेशक, औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, जिला चिकित्सा अधिकारी, बाल स्वास्थ्य नोडल अधिकारी और आईएपी अध्यक्ष शामिल हुए.

कफ सिरप पर सख्त नियम: केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के निर्देशों के अनुसार, केरल में बच्चों के लिए कफ सिरप पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें. अगर ऐसे नुस्खे जारी भी किए जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर पर सिरप देने पर रोक है. 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को कफ सिरप देते समय उन पर कड़ी निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं.

राज्य में कफ सिरप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, औषधि नियंत्रण विभाग ने व्यापक निरीक्षण शुरू कर दिए हैं. कोल्ड्रिफ सिरप के नमूने पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं, और अन्य कफ सिरप के नमूने भी परीक्षण के लिए लिए जा रहे हैं. केरल में कफ सिरप बनाने वाली 5 दवा कंपनियों को प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने जमा करने का निर्देश दिया गया है.

एंटीबॉयोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग में कमी: साथ ही, केरल ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को कम करने की दिशा में अग्रणी कदम उठाए हैं. यह भारत का पहला राज्य था, जिसने ब्लॉक-स्तरीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. ये समितियां एएमआर गतिविधियों के गठन, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और निगरानी की देखरेख करती हैं.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अमृत के तहत, 2024 तक बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबॉयोटिक दवाओं की बिक्री को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य रखा गया था. उल्लंघनों के लिए सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र भी शुरू किया गया था, जिसमें औषधि नियंत्रक के अधीन विशेष दस्ते गुप्त निरीक्षण करते थे.

फार्मेसियों को एंटीबॉयोटिक दवाओं की बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखना और "डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक दवाएं नहीं बेची जाती हैं" वाले पोस्टर लगाना अनिवार्य है. इन नियमों का उल्लंघन करने वाली फार्मेसियों या मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

अनावश्यक एंटीबॉयोटिक दवाओं के पर्चे को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, इन उपायों के कारण केरल में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में 20-30% की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि 2050 तक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण दुनिया भर में 1 करोड़ मौतें हो सकती हैं. इस चिंताजनक अनुमान को ध्यान में रखते हुए, केरल स्वास्थ्य विभाग पूरे देश के लिए आदर्श पहलों को लागू करना जारी रखे हुए है.