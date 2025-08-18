ETV Bharat / bharat

EPFO की सुविधा: नाबालिग बच्चों के अकाउंट में सीधे आएंगे पैसे, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट खत्म - EPFO

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद EPFO की सेवाएं काफी आसान हो गई हैं. विस्तार से जानें क्या है नई सुविधा.

PF क्लेम के लिए नाबालिग बच्चों के गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जरूरत खत्म
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 3:42 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही अपने लाखों सदस्यों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए नाबालिग बच्चों को पीएफ क्लेम के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. इसके चलते पीएफ सदस्य के परिवारों लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझना भी नहीं पड़ेगा.

गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता खत्म होने के साथ ही अब किसी ईपीएफ के सदस्य की मौत होने के बाद फंड का पैसा सीधे उनके बच्चों के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा. बता दें कि पहले अगर किसी PF सदस्य की मौत हो जाती थी और उसके नाबालिग बच्चों को रकम मिलनी होती थी तो परिवार को कोर्ट या सरकारी प्राधिकरण से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेना होता था.

ऐसे में कई बार इस सर्टिफिकेट को बनवाने में हफ्तों से लेकर महीनों तक लग जाते थे, जिससे मृतक के परिवार को मिलने वाली राशि में देरी होती थी.

गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर में बताया कि कई रीजनल ऑफ इस तरह के मामलों में भी यह सर्टिफिकेट मांगते थे, जहां इसकी कोई कानूनी जरूरत नहीं होती. ऐसे में मृतक सदस्य के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और क्लेम सेटलमेंट में देरी होती थी.मृतक सदस्यों की इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए EPFO नया नियम लेकर आया है.

बच्चों के अकाउंट में सीधे आएंगे पैसे
नए नियम के तहत पीएफ फंड का अब पैसा सीधे नाबालिग बच्चों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. EPFO ने सलाह दी है कि सभी सदस्य नाबालिग बच्चों का बैंक अकाउंट खुलवा लें. इससे न सिर्फ पीएफ क्लेम की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, बल्कि फैमिली पेंशन और अन्य फायदे भी उनके अकाउंट में जमा होंगे.

बता दें कि EPFO के सदस्य की मौत होने के बाद उसके परिवार को फैमली पेंशन और EDLI इंश्योरेंस जैसी फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती हैं. फैमिली पेंशन के तहत अगर किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो सदस्य के परिवार को हर महीने पेंशन दी जाती है. इसके अलावा EDLI इंश्योरेंस स्कीम के तहत किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को बीमा राशि भी मिलती है.

