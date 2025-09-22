ETV Bharat / bharat

GST 2.0 भारत की हरित प्रतिबद्धता का संकेत, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में आएगी तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

Published : September 22, 2025

संतु दास नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST 2.0) की संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं. पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि यह पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक सुधार के साथ एकीकृत करके भारत की कर व्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है. विशेषज्ञ ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, जैवनिम्नीकरणीय (Biodegradable) उत्पादों, अपशिष्ट निपटान सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर जीएसटी में कमी भारत के हरित परिवर्तन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहले कहा था कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत की जलवायु रणनीति की रीढ़ बनी रहेगी. उन्होंने कहा, "हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, उत्सर्जन कम करने और राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में मदद करेंगे. पेरिस समझौते के तहत भारत के नेट जीरो 2070 संकल्प और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए सौर, पवन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को लगातार अपनाना महत्वपूर्ण है." पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जीएसटी 2.0 के लाभ

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, जीएसटी में कमी से सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और इसी तरह के उपकरणों से जुड़े पूंजीगत खर्च में सीधे तौर पर कमी आएगी. इससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होंगे. सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) के माध्यम से अपशिष्टों के निपटान के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर अब 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा. सीईटीपी पर टैक्स में कमी से उद्योगों को केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार समाधान लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में सतत विकास को समर्थन मिलेगा. इस पहल से नगर निगमों को कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने में मदद मिलेगी. टैक्स में कटौती से कचरा पृथक्करण, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, इससे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी. सिंगल-यूज प्लास्टिक का चलन खत्म होगा!

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि बायोडिग्रेडेबल बैग पर जीएसटी में कमी (18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत) बायोडिग्रेडेबल बैग को अधिक लागत प्रभावी बनाती है, जिससे उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता दोनों ही एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से दूर जाने के लिए प्रेरित होंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में योगदान देगी और भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के साथ-साथ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के अनुपालन को बढ़ावा देगी.