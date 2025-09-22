GST 2.0 भारत की हरित प्रतिबद्धता का संकेत, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में आएगी तेजी
MoEFCC ने कहा कि बायोडिग्रेडेबल बैगों पर जीएसटी में कटौती से उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता दोनों ही सिंगल-यूज प्लास्टिक से दूर जाएंगे.
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST 2.0) की संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं. पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि यह पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक सुधार के साथ एकीकृत करके भारत की कर व्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है. विशेषज्ञ ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, जैवनिम्नीकरणीय (Biodegradable) उत्पादों, अपशिष्ट निपटान सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर जीएसटी में कमी भारत के हरित परिवर्तन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहले कहा था कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत की जलवायु रणनीति की रीढ़ बनी रहेगी.
उन्होंने कहा, "हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, उत्सर्जन कम करने और राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में मदद करेंगे. पेरिस समझौते के तहत भारत के नेट जीरो 2070 संकल्प और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए सौर, पवन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को लगातार अपनाना महत्वपूर्ण है."
पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जीएसटी 2.0 के लाभ
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, जीएसटी में कमी से सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और इसी तरह के उपकरणों से जुड़े पूंजीगत खर्च में सीधे तौर पर कमी आएगी. इससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होंगे.
सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) के माध्यम से अपशिष्टों के निपटान के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर अब 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा. सीईटीपी पर टैक्स में कमी से उद्योगों को केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार समाधान लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में सतत विकास को समर्थन मिलेगा.
इस पहल से नगर निगमों को कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने में मदद मिलेगी. टैक्स में कटौती से कचरा पृथक्करण, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, इससे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी.
सिंगल-यूज प्लास्टिक का चलन खत्म होगा!
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि बायोडिग्रेडेबल बैग पर जीएसटी में कमी (18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत) बायोडिग्रेडेबल बैग को अधिक लागत प्रभावी बनाती है, जिससे उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता दोनों ही एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से दूर जाने के लिए प्रेरित होंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में योगदान देगी और भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के साथ-साथ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के अनुपालन को बढ़ावा देगी.
बयान में कहा गया, "यह उपाय अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देगा, साथ ही बायो-पॉलिमर, स्टार्च-आधारित और कम्पोस्टेबल सामग्रियों के उत्पादन को भी बढ़ावा देगा. बायोडिग्रेडेबल बैगों को तेजी से अपनाने से नदियों, मिट्टी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी. बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने वाले कई निर्माता छोटे और मध्यम उद्यम या स्टार्टअप हैं, और कम जीएसटी से उन्हें बाजार में प्रवेश करने में आसानी होगी और मांग बढ़ेगी."
जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता बी.एस. वोहरा ने कहा कि इन बदलावों से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की लागत कम होगी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान होगा. उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकल्पों को अधिक किफायती बनाकर जीएसटी 2.0 एमएसएमई, स्टार्टअप और ग्रीन इनोवेटर्स को समर्थन प्रदान करता है, साथ ही निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रदूषण और भीड़भाड़ कम होती है.
वोहरा ने ईटीवी भारत का बताय कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी 2.0 को 'हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार' करार दिया है, जो राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और वैश्विक स्थिरता प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है. जीएसटी 2.0 केवल कर सुधार नहीं है, बल्कि यह समावेशी, हरित विकास और भारत के लिए स्वच्छ, अधिक लचीले भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है."
उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय स्थिरता को गति देने के लिए, सरकार को उत्सर्जन और अपशिष्ट पर नियमों को मजबूत करके, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को लागू करके, और हरित अनुसंधान एवं विकास तथा बुनियादी ढांचे में निवेश करके जीएसटी कटौती से आगे बढ़ना होगा. वोहरा ने कहा, "नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी और कर प्रोत्साहन से इन्हें अपनाने में और तेजी आएगी."
उन्होंने कहा, "स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए MSMEs के लिए जन जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण जरूरी है. एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्वच्छ परिवहन के साथ शहरी नियोजन को बेहतर बनाना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी में सुधार करना प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा. ये कदम मिलकर एक व्यापक ढांचा तैयार करते हैं जो स्थायी प्रभाव के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ता है."
पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा कि नागरिक अपशिष्ट को कम करने, ऊर्जा और पानी का संरक्षण करने तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का चयन करने जैसी स्थायी आदतें अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
बी.एस. वोहरा ने कहा, "सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग या कारपूलिंग का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है. पौधारोपण और सफाई अभियान जैसी सामुदायिक पहलों में सक्रिय भागीदारी सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है. इसके अलावा, जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण नीतियों का समर्थन करने से व्यापक बदलाव आ सकते हैं. व्यक्तियों द्वारा किए गए छोटे-छोटे, निरंतर कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी हो जाती है."
