GST Rates Before vs Now: 5 आसान प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदला ?

नई दिल्ली: भारत में कंज्युमर के लिए दिवाली जल्दी आ गई क्योंकि सरकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुधार (जीएसटी सुधार या जीएसटी दर में कटौती) सोमवार 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. जीएसटी सुधारों के तहत पिछली चार-स्तरीय टैक्स दर संरचना को संशोधित कर एक नागरिक-अनुकूल 'सरल टैक्स' बना दिया गया है. इसमें 18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की टू-टेयर स्ट्रक्चर शामिल हैं.

'नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी सुधार' कहे जाने वाले इन संशोधनों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की थी. भारत सरकार का कहना है कि जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक टैक्स स्ट्रक्चर के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा.

बता दें कि पहले जीएसटी के चार मुख्य स्लैब थे. इनमें पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल हैं, जिन्हें कम कर के स्लैब में कर दिया गया है. तो चलिए अब आपको जीएसटी दरों में हुए बदलावों को पांच प्वाइंट में समझाते हैं.

1. चार स्लैब से दो प्लस एक सुपर-स्लैब तक

पहले जीएसटी के चार मुख्य स्लैब थे - पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. अब, जीएसटी 2.0 के तहत अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर केवल पांच या 18 प्रतिशत टैक्स लगता है. केवल 'लग्जरी' या 'सिन' वाली वस्तुएं जैसे कि पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारें, नौकाओं आदि पर 40 प्रतिशत की उच्च दर लागू होगी.

पीआईबी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, "लेटेस्ट सुधार जीएसटी ढांचे के एक बड़े सरलीकरण का प्रतीक हैं. पहले की 12 और 28 प्रतिशत दरों को हटाकर, 5 और 18 फीसदी के दो-स्लैब सिस्टम में टैक्सेशन अधिक पारदर्शी हो जाएगा। साथ ही, पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारों, नौकाओं और निजी विमानों जैसी लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लगाने से निष्पक्षता और राजस्व संतुलन सुनिश्चित होता है."

2. अधिक वस्तुओं पर कम या जीरो टैक्स लागू

जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत कर लगता था - खासकर दैनिक जरूरत की चीज़ें जैसे खाना, डेयरी उत्पाद, दवाइयां, घरेलू सामान - अब ज्यादातर 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आ गए हैं या कुछ मामलों में तो जीरे टैक्स भी लागू है.