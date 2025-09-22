ETV Bharat / bharat

आज से शुरू हो गया GST बचत उत्सव, एक क्लिक में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

हैदराबाद: देश में आज से शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही नवरात्रि के प्रथम देश जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो रहा है. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान भी किया था. वहीं, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूरे देश में 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे. जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले तमाम सामान, डेयरी प्रॉडक्ट, एसी, फ्रिज, कार-बाइक्स समेत कई सामानों के रेट कम हो गए हैं.

इससे इतर कुछ सामान महंगे भी हो रहे हैं. बता दे, पूरे देश में अब केवल जीएसटी के दो ही स्लैब 5 और 18 फीसदी ही काम करेंगे. आइये सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर कि कौन से सामान महंगे हुए और कौन से सस्ते हुए.

जीरो जीएसटी

केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कुछ सामानों पर जीरो जीएसटी लागू किया है. यानि इन सामानों पर जीसएटी नहीं लगेगा. इनमें सबसे प्रमुख खाने के सामान शामिल हैं. वहीं, 5 और 18 फीसदी स्लैब में आने वाले कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है. ये हैं सामान

खाने के सामानों पर डालें एक नजर

सामान पहले जीएसटी दरें वर्तमान दरें वनस्पति वसा/ तेल 12 फीसदी 5 फीसदी मोम 18 फीसदी 5 फीसदी मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट 12 फीसदी 5 फीसदी डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) 12 फीसदी 5 फीसदी सोया दूध 12 फीसदी 5 फीसदी चीनी 12 से 18 फीसदी 5 फीसदी चॉकलेट, कोको पाउडर 18 फीसदी 5 फीसदी पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट 12 फीसदी 5 फीसदी जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे 12 फीसदी 5 फीसदी फलों का रस, नारियल पानी 12 फीसदी 5 फीसदी पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5 फीसदी जीरो

डेली यूज के सामानों पर भी डालें नजर

सामान पहले जीएसटी दरें वर्तमान दरें हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर 18 फीसदी 5 फीसदी टॉयलेट सोप 18 फीसदी 5 फीसदी शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन 18 फीसदी 5 फीसदी सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर 12 फीसदी 5 फीसदी इरेजर 5 फीसदी जीरो मोमबत्तियां 12 फीसदी 5 फीसदी छाते और संबंधित सामान 12 फीसदी 5 फीसदी सिलाई औऱ सुइयां 12 फीसदी 5 फीसदी सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे 12 फीसदी 5 फीसदी कपास, जूट से बने हैंडबैग 12 फीसदी 5 फीसदी नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर 12 फीसदी 5 फीसदी बांस, बेंत से बने फर्नीचर 12 फीसदी 5 फीसदी दूध के डिब्बे 12 फीसदी 5 फीसदी पेंसिल, शार्पनर, चॉक 12 फीसदी 5 फीसदी मैप, ग्लोब, चार्ट 12 फीसदी जीरो प्रैक्टिस बुक, नोटबुक 12 और 5 फीसदी जीरो

इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान