आज से शुरू हो गया GST बचत उत्सव, एक क्लिक में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि इससे करीब 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी. विस्तार से जानिए.

प्रतीकात्मक फोटो ((Getty Image))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 7:32 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: देश में आज से शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही नवरात्रि के प्रथम देश जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो रहा है. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान भी किया था. वहीं, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूरे देश में 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे. जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने से दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले तमाम सामान, डेयरी प्रॉडक्ट, एसी, फ्रिज, कार-बाइक्स समेत कई सामानों के रेट कम हो गए हैं.

इससे इतर कुछ सामान महंगे भी हो रहे हैं. बता दे, पूरे देश में अब केवल जीएसटी के दो ही स्लैब 5 और 18 फीसदी ही काम करेंगे. आइये सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर कि कौन से सामान महंगे हुए और कौन से सस्ते हुए.

जीरो जीएसटी
केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कुछ सामानों पर जीरो जीएसटी लागू किया है. यानि इन सामानों पर जीसएटी नहीं लगेगा. इनमें सबसे प्रमुख खाने के सामान शामिल हैं. वहीं, 5 और 18 फीसदी स्लैब में आने वाले कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया है. ये हैं सामान

खाने के सामानों पर डालें एक नजर

सामान पहले जीएसटी दरें वर्तमान दरें
वनस्पति वसा/ तेल 12 फीसदी 5 फीसदी
मोम 18 फीसदी 5 फीसदी
मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट 12 फीसदी 5 फीसदी
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) 12 फीसदी 5 फीसदी
सोया दूध 12 फीसदी 5 फीसदी
चीनी 12 से 18 फीसदी 5 फीसदी
चॉकलेट, कोको पाउडर 18 फीसदी 5 फीसदी
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट 12 फीसदी 5 फीसदी
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे 12 फीसदी 5 फीसदी
फलों का रस, नारियल पानी 12 फीसदी 5 फीसदी
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5 फीसदी जीरो

डेली यूज के सामानों पर भी डालें नजर

सामानपहले जीएसटी दरेंवर्तमान दरें
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर18 फीसदी5 फीसदी
टॉयलेट सोप18 फीसदी 5 फीसदी
शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन18 फीसदी5 फीसदी
सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर12 फीसदी5 फीसदी
इरेजर5 फीसदी जीरो
मोमबत्तियां12 फीसदी5 फीसदी
छाते और संबंधित सामान12 फीसदी5 फीसदी
सिलाई औऱ सुइयां12 फीसदी5 फीसदी
सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे12 फीसदी5 फीसदी
कपास, जूट से बने हैंडबैग12 फीसदी5 फीसदी
नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर12 फीसदी5 फीसदी
बांस, बेंत से बने फर्नीचर12 फीसदी5 फीसदी
दूध के डिब्बे12 फीसदी5 फीसदी
पेंसिल, शार्पनर, चॉक12 फीसदी5 फीसदी
मैप, ग्लोब, चार्ट12 फीसदीजीरो
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक12 और 5 फीसदीजीरो

इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान

एयर कंडीशनर28 फीसदी18 फीसदी
बर्तन धोने की मशीनें28 फीसदी18 फीसदी
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर28 फीसदी18 फीसदी

कृषि से संबंधित सामानों पर एक नजर

सामानपिछली दरेंवर्तमान दरें
ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले)12 फीसदी5 फीसदी
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब18 फीसदी5 फीसदी
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी12 फीसदी5 फीसदी
कम्पोस्टिंग मशीनें12 फीसदी5 फीसदी
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स12 फीसदी5 फीसदी
जैव-कीटनाशक,सूक्ष्म पोषक तत्व12 फीसदी5 फीसदी
पंप28 फीसदी5 फीसदी
ट्रै्क्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप18 फीसदी5 फीसदी

हेल्थ सेक्टर पर भी जीएसटी दरें

सामानपिछली दरेंवर्तमान दरें
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस18 फीसदीजीरो
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट12 और 18 फीसदी 5 फीसदी
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर12 फीसदी5 फीसदी
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड12 फीसदी5 फीसदी
चश्मा12 फीसदी5 फीसदी
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने12 फीसदी5 फीसदी
कई दवाएं12 फीसदी5 फीसदी या जीरो
दुर्लभ औषधियां5 फीसदी या 12 फीसदीजीरो

ऑटो सेक्टर पर भी जीएसटी दरें

सामानपिछली दरें वर्तमान दरें
टायर28 फीसदी18 फीसदी
मोटर वाहन (छोटी कारें)

29 फीसदी

(28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस)

18 फीसदी
मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी28 फीसदी18 फीसदी
बड़ी कार व एसयूवी

50 फीसदी

(28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस)

40 फीसदी
रोइंग बोट/डोंगी28 फीसदी18 फीसदी
साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन12 फीसदी5 फीसदी

तंबाकू उत्पाद

सामानपिचली दरेंवर्तमान दरें
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद28 फीसदी 40 फीसदी
बीड़ी (हाथ से बनी)28 फीसदी18 फीसदी
कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय28 फीसदी40 फीसदी
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स12 और 18 फीसदी5 फीसदी

कपड़ें

सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर12 और 18 फीसदी5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं)12 फीसदी5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक)12 फीसदी18 फीसदी

भवन निर्माण से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरें

टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम12 फीसदी5 फीसदी
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट28 फीसदी18 फीसदी

सेवा सेक्टर

जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा12 फीसदी 5 फीसदी
7,500 से कम होटल का किराया12 फीसदी 5 फीसदी
मूवी टिकट 100 रुपये से कम12 फीसदी5 फीसदी
ब्यूटी पार्लर सेवा18 फीसदी5 फीसदी
कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी,जुआ28 फीसदी40 फीसदी
क्रिकेट मैच टिकट12 फीसदी 18 फीसदी

मोटरसाइकिल और छोटी कारें कितनी सस्ती

सामानपहले जीएसटी दरें वर्तमान दरें
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें28 फीसदी18 फीसदी
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें28 फीसदी18 फीसदी
तिपहिया वाहन28 फीसदी18 फीसदी
मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)28 फीसदी18 फीसदी
माल परिवहन के लिए गाड़ियां28 फीसदी18 फीसदी
छोटी कार

29 फीसदी

(28 फीसदी जीएसटी+1 फीसदी सेस)

18 फीसदी
मिडिल साइज कार

43 फीसदी

(28 फीसदी जीएसटी+15 फीसदी सेस )

40 फीसदी
बड़ी कार और एसयूवी

50 फीसदी

(28 फीसदी जीएसटी+ 22 फीसदी सेस)

40 फीसदी

