ETV Bharat / bharat

ओडिशा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, डीसीपी समेत छह लोग घायल, 6 आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के कटक में प्रतिमा विसर्जन से जुड़ी शोभायात्रा के दौरान झड़प हुई. इसमें डीसीपी सहित छह लोग घायल हो गए.

Group clash during Durga idol immersion in Cuttack
ओडिशा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटक: ओडिशा के कटक में शनिवार तड़के देवी दुर्गा की एक प्रतिमा को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प हो गई. इस घटना में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए. मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तड़के करीब दो बजे हुई, जब झांझरीमंगला भागवत पूजा समिति की मेधा (मूर्ति) हाथी पोखरी इलाके से गुजर रही थी. एक गाने को लेकर हुए विवाद के बाद तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई. दोनों समूहों के सदस्यों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी. जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि एक और शोभायात्रा जब उस क्षेत्र में पहुंची तो तनाव फिर से भड़क उठा. स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को बुलाया गया और भारी सुरक्षा के बीच सुबह करीब छह बजे विसर्जन शोभायात्रा फिर से निकाली गई. पुलिस ने बताया कि इस घटना के कारण दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जा रहे विभिन्न समूहों के 50 अलग-अलग वाहन चार घंटे तक फंसे रहे.

इसके अलावा, अफरा-तफरी में कई खड़ी मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क किनारे लगे स्टॉलों में तोड़फोड़ की गई. तनाव बढ़ने पर, रौसापटना मेधा को रोक दिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. एक अधिकारी ने बताया कि डीसीपी खिलारी भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए घायल हो गए लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. देर रात स्थिति पर काबू पा लिया गया. शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक फिर से शुरू हुआ. कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प के बाद 6 गिरफ्तार.

पुलिस आयुक्त एस देव दत्ता सिंह के मुताबिक, मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया शनिवार सुबह करीब 9.30 बजे संपन्न हुई. उनके मुताबिक, रात 2 से 2.30 बजे के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पथराव हुआ. ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस घटना में शामिल उपद्रवियों की पहचान की.

सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, "रात में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, डीसीपी ज्ञानदेव की आंख में चोट लगी है, जिसके लिए टांके लगाने पड़े. हालांकि, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

कमिश्नर सिंह ने पुष्टि की कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है और सभी छह घायलों को दिन के अंत तक अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है. इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और फिलहाल मामले की जांच जारी है. वहीं, ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कटक के घायल डीसीपी खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव से मुलाकात कर उनकी भूमिका की सराहना की.

ये भी पढ़ें: कर्मचारी और कैदी मना रहे थे दशहरा, ओडिशा की जेल से फरार हुए बिहार के दो अपराधी

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA DURGA PUJACLASHES DURING DURGA IDOL IMMERSIONCUTTACKदुर्गा मूर्ति विसर्जनCLASHES DURING DURGA IDOL IMMERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.