ओडिशा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, डीसीपी समेत छह लोग घायल, 6 आरोपी गिरफ्तार

कटक: ओडिशा के कटक में शनिवार तड़के देवी दुर्गा की एक प्रतिमा को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प हो गई. इस घटना में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए. मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तड़के करीब दो बजे हुई, जब झांझरीमंगला भागवत पूजा समिति की मेधा (मूर्ति) हाथी पोखरी इलाके से गुजर रही थी. एक गाने को लेकर हुए विवाद के बाद तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई. दोनों समूहों के सदस्यों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी. जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि एक और शोभायात्रा जब उस क्षेत्र में पहुंची तो तनाव फिर से भड़क उठा. स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को बुलाया गया और भारी सुरक्षा के बीच सुबह करीब छह बजे विसर्जन शोभायात्रा फिर से निकाली गई. पुलिस ने बताया कि इस घटना के कारण दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जा रहे विभिन्न समूहों के 50 अलग-अलग वाहन चार घंटे तक फंसे रहे.

इसके अलावा, अफरा-तफरी में कई खड़ी मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क किनारे लगे स्टॉलों में तोड़फोड़ की गई. तनाव बढ़ने पर, रौसापटना मेधा को रोक दिया गया, जिससे स्थानीय निवासियों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. एक अधिकारी ने बताया कि डीसीपी खिलारी भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए घायल हो गए लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भीड़ को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. देर रात स्थिति पर काबू पा लिया गया. शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक फिर से शुरू हुआ. कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प के बाद 6 गिरफ्तार.