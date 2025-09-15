ETV Bharat / bharat

हजारीबाग नक्सली एनकाउंटर: दीवार पर खून के धब्बे, बिखरे शव, दहशत में ग्रामीण, अमित शाह ने कहा- जल्द खत्म होगा नक्सलवाद

घटनास्थल पर तैनात जवान ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 4:17 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 4:51 PM IST 4 Min Read

गौरव प्रकाश की रिपोर्ट हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पतितिरी में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन बड़े माओवादी मारे गए. एक करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेश सोरेन उर्फ परवेश, साथ ही दो अन्य माओवादी जिनमें 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख का इनामी बिरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की इस कार्रवाई के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है. साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा. सर्च अभियान जारी वहीं हजारीबाग पुलिस के अनुसार, सर्च अभियान अभी भी जारी है. इस अभियान में तीन एके 47 और अन्य सामान बरामद किया गया है. घटना के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. उनके साथ फोरेंसिक फिंगरप्रिंट टीम भी पहुंची है. जिस घर में घटना हुई उसे सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. ऐसे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है. हजारीबाग से फोरेंसिक टीम पहुंच गई है. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीण घटनास्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने घरों के बाहर ही दुबके रहे. इस दौरान ग्रामीण आपस में तरह-तरह की बातें भी करते दिखे. बताया जा रहा है कि इस गांव में पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी. नक्सलियों ने अचानक गांव का रुख कैसे किया, यह चिंता का विषय है. घटनास्थल से जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत) सुबह चार बजे की घटना

