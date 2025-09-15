हजारीबाग नक्सली एनकाउंटर: दीवार पर खून के धब्बे, बिखरे शव, दहशत में ग्रामीण, अमित शाह ने कहा- जल्द खत्म होगा नक्सलवाद
अमित शाह ने एनकाउंटर के लिए सुरक्षाबलों को बधाई दी. वहीं गांव वालों का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता नक्सली कहां से आए.
गौरव प्रकाश की रिपोर्ट
हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पतितिरी में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन बड़े माओवादी मारे गए. एक करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेश सोरेन उर्फ परवेश, साथ ही दो अन्य माओवादी जिनमें 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख का इनामी बिरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया.
हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की इस कार्रवाई के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है. साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा.
आज झारखंड के हजारीबाग में CRPF की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की जॉइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में ₹1 करोड़ का इनामी, कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढ़ेर कर दिया गया है। साथ ही, दो अन्य इनामी नक्सलियों- रघुनाथ…— Amit Shah (@AmitShah) September 15, 2025
सर्च अभियान जारी
वहीं हजारीबाग पुलिस के अनुसार, सर्च अभियान अभी भी जारी है. इस अभियान में तीन एके 47 और अन्य सामान बरामद किया गया है. घटना के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. उनके साथ फोरेंसिक फिंगरप्रिंट टीम भी पहुंची है. जिस घर में घटना हुई उसे सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. ऐसे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है. हजारीबाग से फोरेंसिक टीम पहुंच गई है.
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीण घटनास्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने घरों के बाहर ही दुबके रहे. इस दौरान ग्रामीण आपस में तरह-तरह की बातें भी करते दिखे. बताया जा रहा है कि इस गांव में पहले ऐसी घटना नहीं हुई थी. नक्सलियों ने अचानक गांव का रुख कैसे किया, यह चिंता का विषय है.
सुबह चार बजे की घटना
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 4:00 बजे गोलीबारी की आवाज सुनाई दी. ऐसा लग रहा था कि गांव में कोई हाथी आ गया है और ग्रामीण हाथी को भगाने के लिए पटाखे फोड़ रहे थे. सुबह होते ही पता चला कि गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है. यह घटना सुबह 4 से 5:15 के बीच हुई. इसके बाद भी रुक-रुक कर गोलीबारी की आवाज आती रही.
30 से 40 राउंड गोलियां चलने का अनुमान
जिस घर में नक्सलियों ने रात में शरण ली थी, उसके मालिक का नाम शिव राम मांझी है. सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिल गई. उन्होंने उस घर को घेर लिया. दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हुई. दीवार पर लगे खून के धब्बे और छत से बिखरे शवों से पता चलता है कि करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चली होंगी.
गोरहर पंचायत के मुखिया छोटन कुमार कोल ने बताया कि शिव राम मांझी खेती और मजदूरी का काम करते हैं. इस तरह की यह पहली घटना है. गांव में पहली बार इतनी पुलिस गाड़ियां आई हैं. गांव में 10 घर हैं. गांव में किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई. नक्सली कैसे आए, इसकी कोई जानकारी नहीं है.
दो जवान भी घायल
गोरहर थाना क्षेत्र के पतितिरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दो जवान भी घायल हो गए. उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में लाया गया है. दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. घायल जवानों के नाम अजय भौतिक और सुब्रतो विश्वास हैं. जो 209 कोबरा के जवान हैं. हथियार के साथ कुछ सामान भी बरामद किया गया है. घायल अजय भौतिक असम और सुब्रतो विश्वास बंगाल के रहने वाले हैं. इस बीच, हजारीबाग एसपी ने कहा कि पूरे इलाके में अभियान चलाया जा रहा है.
