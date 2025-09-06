ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड की 'हिल जात्रा' देखकर भूल जाएंगे 'हैलोवीन', खेती किसानी को समर्पित मुखौटों वाले लोकोत्सव की जानें खूबी

ऐसी मान्यता है कि हिल जात्रा पर्व महर राजाओं के समय पिथौरागढ़ की सोर घाटी में आया, तब ये इसे धूमधाम से मनाया जाता है

UTTARAKHAND HILL JATRA
खटीमा में हिल जात्रा (ETV Bharat Graphics)
Published : September 6, 2025

दीपक फुलेरा की रिपोर्ट

खटीमा: 31 अक्टूबर को अमेरिका और यूरोपीय देशों में हैलोवीन नाम का एक कार्यक्रम होता है. इसमें लोग तरह-तरह के डरावने मुखौटे पहनते हैं. सोशल मीडिया को जमाने में भारत में भी खासकर बच्चे ऐसे मुखौटों की डिमांड अपने माता-पिता से करते हैं. उत्तराखंड में हैलोवीन से भी जोरदार एक लोकोत्सव मनाया जाता है जिसे हिल जात्रा कहते हैं. हिल जात्रा के पात्र भी मुखौटे पहनकर स्वांग करते हैं.

उत्तराखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. अल्मोड़ा में मां नंदा-सुनंदा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है तो पिथौरागढ़ की सोर घाटी में प्रसिद्ध हिल जात्रा आयोजित की जाती है. पिथौरागढ़ से तराई के इलाकों में गए लोग उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में भी हिल जात्रा का आयोजन करते हैं. इस बार भी हिल जात्रा का भव्य आयोजन हुआ.

उत्तराखंड की 'हिल जात्रा (ETV Bharat)

खटीमा में हिल जात्रा की धूम: उत्तराखंड में लोक पर्व, धार्मिक आस्थाओं और पारंपरिक त्यौहारों की एक समृद्ध लोक विरासत है. इन्हें उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भी बेहद संजीदगी के साथ सहेजा जाता है. उधम सिंह नगर जिले की सीमांत खटीमा तहसील क्षेत्र के मजरा फार्म इलाके में बीते 63 सालों से अपनी लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत को संजोने के लिए सौर घाटी पिथौरागढ़ में बनाए जाने वाले हिल जात्रा पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है. 500 साल के इतिहास को अपने में समेटे पहाड़ के धार्मिक कृषक समाज के इस आयोजन को बेहद संजीदगी के साथ तराई में पलायन होकर बसे पर्वतीय समाज के लोग आज भी हिल जात्रा आयोजन के माध्यम से इसे युवा पीढ़ी में हस्तांतरित करने का बेहतरीन काम कर रहे हैं.

Uttarakhand Hill Jatra
हिल जात्रा लोकोत्सव है (ETV Bharat Graphics)

पिथौरागढ़ से तराई में बसे लोग 63 साल से आयोजित कर रहे हैं हिल जात्रा: पिथौरागढ़ की सोर घाटी में तत्कालीन महर राजाओं के समय से मनाया जाने वाला हिल जात्रा पर्व अभी भी धूमधाम से मनाया जाता है. रोजी रोटी के लिए पहाड़ से पलायन कर तराई इलाकों में बसने के बाद भी पर्वतीय समाज के लोग बीते 63 सालों से लगातार खटीमा के मजरा फार्म इलाके हिल जात्रा मनाते हैं. यह सभी लोग अपनी लोक संस्कृति के संवाहक हैं.

Uttarakhand Hill Jatra
हिल जात्रा के मुखौटे अनोखे होते हैं (ETV Bharat Graphics)

हिल जात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़: ये लोग हिल जात्रा जैसे कृषि आधारित पर्व को मना अपनी युवा पीढ़ी को अपनी धार्मिक आस्था और कृषक समाज की उपयोगिता समझाने हेतु अथक प्रयास कर रहे हैं. खटीमा के मजरा फार्म में शुक्रवार की शाम को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिथौरागढ़ से आकर बसे लोगों ने हिल जात्रा पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया.

हिल जात्रा में ये होते हैं प्रमुख स्वांग: इस इलाके में सातू आठू, गौरा महेश्वर पूजन के साथ ही इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है. लकड़ी के मुखौटे जैसे हिरण चीतल, गल्या बल्द, नेपाली बैलों के मुखौटों सहित विभिन्न मुखौटे को स्वांग हेतु कलाकार तैयार करते हैं. हिल जात्रा पर्व में इन्हीं मुखौटों को पहनकर स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में माजरा फॉर्म के स्कूल प्रांगण में लोग हिल जात्रा देखने पहुंचते हैं. इस बार भी कलाकारों ने जनता के सामने बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया.

Uttarakhand Hill Jatra
हिल जात्रा में मुखौटे पहनकर स्वांग किया जाता है (ETV Bharat Graphics)

नेपाल से भारत आया हिल जात्रा पर्व: मूल रूप से पिथौरागढ़ के महर राजाओं द्वारा नेपाल से लाए गए इस पर्व को पिथौरागढ़ में प्राचीन समय से मनाया जाता है. खटीमा के तराई क्षेत्र में पर्वतीय समाज के लोग आज भी अपनी लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था, कृषि आधारित समाज की समृद्ध विरासत को दर्शाने हेतु इस आयोजन को पहाड़ से आकर भी हिल जात्रा पर्व को जीवित रखे हुए हैं.

Uttarakhand Hill Jatra
खटीमा में हिल जात्रा (Photo- ETV Bharat)

इंटर कॉलेज प्रांगण में हुआ आयोजन: हिल जात्रा पर्व में कलाकारों के रूप स्थानीय युवक और बच्चे प्रतिभाग करते हुए इसमें विभिन्न स्वांग रचकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. इस पर्व के मुख्य कलाकारों में हिरण, चीतल, बैलों की जोड़ी, गल्या बल्द, नेपाली बैलों की जोड़ी, लखिया भूत होते हैं. लेकिन तराई इलाके में लखिया भूत का स्वांग नहीं किया जाता है. बाकी सारे पात्र इस अनूठी विरासत को आगे बढ़ाने हेतु अपने अपने स्वांग बेहतरीन तरीके से करते हैं. बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में शिरकत करने पहुंचते हैं. इस बार भी स्थानीय इंटर कॉलेज प्रांगण में हिल जात्रा में भीड़ जुटी.

Uttarakhand Hill Jatra
कृषि और प्रकृति को समर्पित है हिल जात्रा (Photo- ETV Bharat)

विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास: वर्तमान समय में भले ही युवा पीढ़ी अपने पहाड़ की लोक संस्कृति को भूलती जा रही हो, लेकिन पहाड़ से कई दशक पहले पलायन कर खटीमा के तराई इलाकों में बसे पर्वतीय समाज के लोग अपनी संस्कृति को गौरा महेश्वर पूजन, सातू आठू, हिल जात्रा पर्व के रूप में आयोजित कर इस समृद्ध लोक संस्कृति धार्मिक विरासत को अपने नौनिहालों में हस्तांतरित करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं. ताकि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धार्मिक आयोजन, मान्यताएं जीवित रहें.

क्या है हिल जात्रा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सोर घाटी में हिल जात्रा पारंपरिक रूप से मनाई जाती है. पिथौरागढ़ से राज्य के मैदानी इलाकों में बसे लोग भी हिल जात्रा को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. यह एक मुखौटा नृत्य है. हिल जात्रा मुख्य रूप से पशुपालकों और किसानों के लिए एक त्यौहार है. इस त्यौहार के दौरान, बैल, हिरण, चीतल और लखिया भूत जैसे विभिन्न पात्र मुखौटे पहनते हैं. हिल जात्रा का शाब्दिक अर्थ है समूह नृत्य जो खेत में किया जाता है. मानसून के समय चूंकि खेत गीले होते हैं. उसमें नृत्य करने पर कीचड़ हो जाता है. ऐसी मान्यता है कि हिल जात्रा त्यौहार नेपाल के सोरार क्षेत्र से शुरू हुआ. महर राजाओं के समय से भारत के पिथौरागढ़ जिले में पहुंचा. पिथौरागढ़ जिले की सोर घाटी में आज भी हिल जात्रा पर्व मनाया जाता है.
