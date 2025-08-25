ETV Bharat / bharat

CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, CRPF हटाई गई, अब दिल्ली पुलिस करेगी सुरक्षा - DELHI CM SECURITY

केंद्र सरकार ने दिल्ली CM रेखा गुप्ता की Z श्रेणी CRPF सुरक्षा हटाकर जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी. अब दिल्ली पुलिस देगी सीएम को सुरक्षा.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता की Z श्रेणी CRPF सुरक्षा हटाने का
दिल्ली CM रेखा गुप्ता की Z श्रेणी CRPF सुरक्षा हटाने का फैसला (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 25, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बड़े बदलाव का अपडेट आ रहा है. हाल ही में उन पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह सुरक्षा हटाकर दोबारा दिल्ली पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया है.

पीटीआई के मुबातिक सोमवार को बताया कि केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा अब वापस ले ली है. 20 अगस्त को उन पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी.उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है.

केंद्र सरकार ने वापस लेने के आदेश किए जारी : एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को केंद्र के जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ कवर बढ़ाने के आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए जाने थे, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और अंततः इसे वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

दिल्ली पुलिस ही संभालेगी रेखा गुप्ता की सुरक्षा : सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस सीएम को सुरक्षा प्रदान कर रही है. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र की ओर से औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में सीएम पर हुआ था हमला : बता दें कि 51 वर्षीय दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था, उनके कार्यालय ने इस हमले को "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया था.

आरोपी राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार, लाया गया दिल्ली : वहीं मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है. अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.

ये भी पढ़ें :

सीएम रेखा हमला केस में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया तहसीन, आरोपी राजेश को भेजे थे पैसे

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बड़े बदलाव का अपडेट आ रहा है. हाल ही में उन पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह सुरक्षा हटाकर दोबारा दिल्ली पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया है.

पीटीआई के मुबातिक सोमवार को बताया कि केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा अब वापस ले ली है. 20 अगस्त को उन पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी.उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है.

केंद्र सरकार ने वापस लेने के आदेश किए जारी : एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को केंद्र के जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ कवर बढ़ाने के आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए जाने थे, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और अंततः इसे वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

दिल्ली पुलिस ही संभालेगी रेखा गुप्ता की सुरक्षा : सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस सीएम को सुरक्षा प्रदान कर रही है. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र की ओर से औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में सीएम पर हुआ था हमला : बता दें कि 51 वर्षीय दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था, उनके कार्यालय ने इस हमले को "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया था.

आरोपी राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार, लाया गया दिल्ली : वहीं मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है. अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.

ये भी पढ़ें :

सीएम रेखा हमला केस में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया तहसीन, आरोपी राजेश को भेजे थे पैसे
Last Updated : August 25, 2025 at 2:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA SECURITYWITHDRAW CRPF FROM CM SECURITYCENTRAL WITHDRAW CM CRPF SECURITYDELHI POLICE GIVE SECURITY TO CMDELHI CM SECURITY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.