नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर बड़े बदलाव का अपडेट आ रहा है. हाल ही में उन पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह सुरक्षा हटाकर दोबारा दिल्ली पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया है.

पीटीआई के मुबातिक सोमवार को बताया कि केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा अब वापस ले ली है. 20 अगस्त को उन पर हुए हमले के बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी.उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है.

केंद्र सरकार ने वापस लेने के आदेश किए जारी : एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को केंद्र के जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ कवर बढ़ाने के आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए जाने थे, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और अंततः इसे वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

दिल्ली पुलिस ही संभालेगी रेखा गुप्ता की सुरक्षा : सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस सीएम को सुरक्षा प्रदान कर रही है. उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र की ओर से औपचारिक रूप से जारी किया जाना था लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए.

20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में सीएम पर हुआ था हमला : बता दें कि 51 वर्षीय दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था, उनके कार्यालय ने इस हमले को "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया था.

आरोपी राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार, लाया गया दिल्ली : वहीं मुख्यमंत्री पर हमला मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले आई है. अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त से संपर्क में था. राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था.

