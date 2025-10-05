ETV Bharat / bharat

बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देगी सरकार: अमित शाह

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनकी अत्यधिक वर्षा के कारण फसल का व्यापक नुकसान हुआ है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के प्रवरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि केंद्र कृषक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है और राज्य सरकार द्वारा औपचारिक क्षति आकलन प्रस्तुत करने के बाद समय पर मुआवजा दिया जाएगा.

शाह ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ एक विस्तृत बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक बार विस्तृत रिपोर्ट हमें सौंप दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किसानों को कोई भी मदद देने में देरी नहीं करेंगे."

प्रतिमाओं का अनावरण

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द फसल नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है. शाह प्रवर नगर में पद्मश्री डॉ विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने के नवीनीकरण का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे. उन्होंने भारत के सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत विट्ठलराव विखे पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण डॉ. बालासाहेब विट्ठलराव विखे पाटिल की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया.

फडणवीस ने राहत पैकेज की मांग की

सितंबर के आखिरी हफ़्ते में हुई भारी बारिश ने अहिल्यानगर, मराठवाड़ा क्षेत्र और सोलापुर जिले में खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया. भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 60 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत पैकेज की मांग करते हुए केंद्र से संपर्क किया है.

सहकारिता आंदोलन में जिले की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा, "महाराष्ट्र की धरती हमेशा से अपने मेहनती किसानों और मजबूत सहकारी संस्थाओं के लिए जानी जाती रही है. केंद्र उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा."