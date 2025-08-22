ETV Bharat / bharat

1800 ट्रांसजेंडरों को ट्रेंड करेगी मोदी सरकार, आत्मनिर्भर बनाने का महाभियान दिल्ली से शुरू - TRANSGENDERS

मोदी सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर जोर दे रही है. इसके तहत उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 4:07 PM IST

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान और कल्याण के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, केंद्र सरकार ने देश भर में उनके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है.

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सरकार की यह पहल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-रोजगार के रूप में आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी.

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) योजना, 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना' की उप-योजना शुरू की है.

इस योजना का एक पहलू ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-रोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, इसी कड़ी में, उसने देश भर में पायलट आधार पर 18 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है. इसके तहत 1,800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा.

ऐसा ही एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ. 15 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत डाबरी स्थित गरिमा गृह (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह) से हुई.

SMILE (TG) योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) द्वारा कार्यान्वित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यावसायिक अवसरों की पहचान, बाजार सर्वेक्षण, उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं, उद्यमशीलता लेखांकन और कराधान, बैंक प्रक्रिया और औपचारिकताएं, नियामक अनुपालन आदि विषयों पर सत्र शामिल होंगे.

प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के इनक्यूबेशन केंद्र का एक क्षेत्रीय दौरा भी आयोजित किया जाएगा. प्रशिक्षण सत्र के अंत तक प्रशिक्षु एक व्यावसायिक योजना तैयार करेंगे. साथ ही उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए बैंकों से जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा, उन्हें अपने उद्यम की निरंतरता पर नजर रखने और निगरानी के लिए अगले 6 महीनों तक सहायता प्रदान की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जरूरी हैं. यह अनुदान किसी व्यक्ति के स्व-पहचानित लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करता है. यह उनकी गरिमा भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे पूरे देश में स्वीकार किया जाता है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 19 दिसंबर, 2024 तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जारी किए गए प्रमाणपत्र और पहचान पत्र की संख्या 23,811 थी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता कल्कि सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने की पहल के लिए सरकार की सराहना की और कहा कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाएगा.

सुब्रमण्यम ने कहा, "उद्यमिता विकास कार्यक्रम पूरे भारत में वंचित ट्रांसजेंडर समुदाय के शिक्षित और स्कूल छोड़ चुके दोनों लोगों की मदद करेगा. मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण, वंचित ट्रांसजेंडर समुदायों को सभी आवश्यक उपकरण और जानकारी प्रदान करता है. इससे समुदायों को बिना किसी हिचकिचाहट और आत्मविश्वास के साथ उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी."

ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं में से एक बैंक से जुड़ी समस्या है, इस पर जोर देते हुए ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "वे आमतौर पर समुदाय को ऋण देने में हिचकिचाते हैं. रिजर्व बैंक द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता वाले ऋण अनुभाग में शामिल करने के कदम से ट्रांसजेंडर समुदाय को बहुत लाभ होगा."

सुब्रमण्यम, जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (एनसीटीपी) के दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं, ने आगे कहा, "गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी पहलों और संगठनों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस महत्वपूर्ण योजना से समुदायों को 100 प्रतिशत लाभ मिले.

ट्रांसजेंडर कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड की तरह ही इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कार्यकर्ता समुदाय को इस योजना के बारे में शिक्षित करें और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करें."

