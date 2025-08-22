ETV Bharat / bharat

'सुरक्षा बलों ने डेढ़ महीने में जम्मू-कश्मीर में चार कट्टर विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया' - HARDCORE FOREIGN TERRORISTS

सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत डेढ़ महीने में चार विदेशी कट्टर आतंकवादियों को ढेर कर दिया.

Security forces during an encounter in Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल (file photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 11:26 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान को जारी रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने पिछले डेढ़ महीने में चार कट्टर विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया है. साथ ही 13 ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया है.

मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से 11 हथियार, 201 राउंड गोला-बारूद, 24 ग्रेनेड, एक बम और एक आईईडी बरामद किया गया है.

28 जुलाई, 2025 को 4 पैरा, 24 आरआर, एसओजी, वैली क्यूएटी सीआरपीएफ और 54 बटालियन सीआरपीएफ की क्यूएटी के संयुक्त अभियान में श्रीनगर के मुलनार के वन क्षेत्र में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया. उनके पास से दो एके-47 राइफलें, एक एम-4 राइफल और मैगजीन बरामद की गई हैं.

इसी प्रकार 3 अगस्त को सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने कुलगाम के लामर में एक और आतंकवादी को मार गिराया और 1 एके 47 राइफल, 4 मैगजीन, 102 राउंड और 1 हैंड ग्रेनेड बरामद किया.

अधिकारी ने कहा, "हम अन्य बलों के साथ मिलकर अपना आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं." यह पूछे जाने पर कि क्या सीआरपीएफ राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की जगह जम्मू-कश्मीर के शहरी इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी, अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी चर्चा के चरण में है. अधिकारी ने कहा, ‘‘अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.’’

जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा के लिए आरआर को पुनः नियुक्त करने का विचार रखा.

जहां तक ​​नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा का सवाल है, अधिकारी ने बताया कि एक जुलाई से अब तक छह माओवादियों को मार गिराया गया है, इसके अलावा 62 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 104 अन्य ने आत्मसमर्पण किया है.

इसी अवधि के दौरान 22 हथियार, 156 आईईडी, 985 गोला-बारूद, 27 ग्रेनेड, एक बम, 18137 डेटोनेटर, 0.05 किलोग्राम विस्फोटक, 79 जिलेटिन छड़ें और 35,02,810 रुपये सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद तथा नकदी बरामद की गई है.

शीर्ष माओवादी सोदी कन्ना को बीजापुर में मार गिराया गया. उस पर 8 लाख रुपये का इनाम था. पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा कि 1 जुलाई 2025 से अब तक पूर्वोत्तर राज्यों से 92 उग्रवादियों और संदिग्धों को पकड़ा गया है.

क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से 382 हथियार, 1703 राउंड गोला-बारूद, 37 ग्रेनेड, 41 बम, 53 आईईडी, 19 डेटोनेटर, 10 जिलेटिन छड़ें, 624.0434 किलोग्राम मादक पदार्थ और 1,07,97,480 रुपये सहित हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है.

