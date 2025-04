ETV Bharat / bharat

मेहुल चोकसी की बेल्जियम से गिरफ्तारी पर PNB घोटाले के व्हिसलब्लोअर बोले- जल्द वापस लाए भारत सरकार - MEHUL CHOKSI ARRESTED IN BELGIUM

भगोड़ा भारतीय उद्योगपति मेहुल चोकसी बेल्जियम से गिरफ्तार. ( ANI (File Photo) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 14, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:32 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: बेल्जियम में गिरफ्तार भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत वापस लाना चाहिए. पीएनबी घोटाले के व्हिसलब्लोअर हरिप्रसाद ने चोकसी की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के व्हिसलब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भगोड़े भारतीय व्यापारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की प्रशंसा की है. हरिप्रसाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये न केवल भारत के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिनको इस डायमेंड बिजनेसमैन ने धोखा दिया है. उन्होंने कहा, "वाह, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी इंडिया के साथ उसके द्वारा धोखा दिए गए लोगों के लिए भी अच्छी खबर है. मोदी सरकार को उसे जल्द से जल्द उसे भारत वापस लाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए." हरिप्रसाद ने कहा, " मेहुल को वापस लाने के अलावा, सबसे खास बात उन सभी अरबों डॉलर को वापस लाना है, जो उसने भारत से लूटे हैं और दुनिया में कहीं छिपाकर रखे हैं. उम्मीद है कि भारत सरकार इस बार सफल होगी. बहुत अच्छी खबर." बेंगलुरु के उद्यमी हरि प्रसाद ने 26 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र लिखकर पीएनबी में बड़े पैमाने पर संभावित घोटाले की आशंका जताई थी. अपने पत्र में प्रसाद ने बताया कि बैलेंस शीट में साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है.

Last Updated : April 14, 2025 at 10:32 AM IST