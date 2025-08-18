नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलन, लचीलापन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित समावेशी नीतिगत उपायों सहित कई पहल की हैं.

उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में तटीय, बाढ़-प्रवण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल आवास और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं. मंत्री ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना पर एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही.

उन्होंने कहा कि, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा पेश करती है. उन्होंने आगे कहा कि, एनएपीसीसी के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (एनएमएसएच) का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति शहरों की सहनशीलता का निर्माण करना और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं और आपदा जोखिम से 'बेहतर ढंग से उबरने' की उनकी क्षमताओं को मज़बूत करना है.

मंत्री सिंह ने कहा कि एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियों को लागू करता है. उन्होंने कहा, "एनएमएसए के अंतर्गत कई योजनाएं कृषि में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटती हैं. प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देती है."

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है और कुछ ने उसे अद्यतन भी किया है. ये एसएपीसीसी क्षेत्र-विशिष्ट और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, जिनमें अनुकूलन और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे शामिल हैं.

उन्होंने कहा, "भारत सरकार देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के संरक्षण और समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं. इनमें जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की स्थापना, 50 जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा; जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन और जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना शामिल है."

सिंह ने आगे कहा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जैसे संगठन भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट सहित देश भर में अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सर्वे, लिस्ट, वर्गीकरण सत्यापन, पुष्प और जीव संसाधनों के खतरे के आकलन के साथ-साथ बाह्य-स्थलीय संरक्षण में सहायता करते हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो रूट का करेंगे उद्घाटन, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल