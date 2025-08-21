नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया और बाद में पारित कर दिया. इसमें किसी भी रूप में मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया गया है.

सूत्र के अनुसार सरकार का मानना है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए उसने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राजस्व हानि को कम करने का फैसला किया है.एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं.

समाज के लिए एक बड़ी समस्या बना ऑनलाइन गेमिंग

सूत्र ने कहा, "पैसे से जुड़ा ऑनलाइन गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. हर सांसद ने इसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है. इंडस्ट्री सेगंमेंट के एक-तिहाई हिस्से से मिलने वाले राजस्व और समाज कल्याण के बीच, सरकार ने समाज कल्याण को चुना है."

रियल मनी गेमिंग बिल (ETV Bharat Graphics)

गेमिंग सर्विस प्रदान करने वाले को सजा का प्रावधान

सूत्र के अनुसार इस विधेयक के तहत पैसे से जुड़े गेमिंग में शामिल संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी. विधेयक में प्रस्ताव है कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करके विज्ञापन देने वालों के लिए भी दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

रियल मनी गेमिंग बिल (ETV Bharat Graphics)

सूत्र ने बताया कि कई ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म खुद को जुए या सट्टेबाजी से अलग दिखाने के लिए खुद को 'गेम ऑफ स्किल' बताते हैं. सूत्र ने कहा, "जो लोग ये गेम खेलते हैं, वे पीड़ित हैं. बिल के अनुसार उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो लोग रियल मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं या लेन-देन सेवाएं प्रदान करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी."

ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने का प्रयास

दूसरी ओर विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं. सूत्र ने कहा, "इसके लिए एक बजट, योजनाएं और उनके प्रचार के लिए प्राधिकरण होगा. ये उद्योग का दो-तिहाई हिस्सा हैं. इससे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे."

सूत्र ने आगे कहा कि सरकार पिछले साढ़े तीन सालों से इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन असली पैसे वाले गेमिंग प्लेयर्स इसे नजरअंदाज कर रहे हैं. सूत्र ने कहा, "सरकार ने जीएसटी के ज़रिए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा था. एक नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन वह हितों के टकराव से प्रभावित थी. जनता और उनके प्रतिनिधियों से मिली कई शिकायतों के बाद विधेयक के प्रावधानों को वापस लिया गया."

इस बीच असली पैसे वाले गेम खेलने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडस्ट्रीज बॉडी - इंडिया गेमिंग फेडरेशन (IGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में इस विधेयक पर चिंता जताई और कहा कि यह रोजगार सृजन करने वाले उद्योग को खत्म कर देगा.

पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसका एटरप्राइज वैल्यू दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है और वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है. यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सालाना 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है और इसके 20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है, जो 2028 तक दोगुना हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- तीन साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना, लोगों को 'करोड़पति' बनने का ख्वाब देखाने वाले गेमिंग ऐप्स का खेल खत्म!