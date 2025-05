ETV Bharat / bharat

सुकमा के धुर नक्सल क्षेत्र जगरगुंडा में खुला बैंक, लोगों को मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं - BANK OPENED IN JAGARGUNDA

सुकमा के जगरगुंडा में बैंकिंग सुविधा ( ETV BHARAT )

Published : May 18, 2025

सुकमा: छत्तीसगढ़ में कई दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे सुकमा में रविवार 18 मई को खुशियां देखने को मिली. जगरगुंडा के निवासियों को अब औपचारिक बैंकिंग सेवाएं मिलने लगी है. रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल तरीके से एक बैंक की नई शाखा का वर्चुअल रूप में उद्घाटन किया. सीएम साय ने इंडियन ओवरसीज बैंक का उद्घाटन किया. जिस इमारत में इंडियन ओवरसीज बैंक स्थित है, उसे पहले भी नक्सलियों ने निशाना बनाया था. वित्तीय समावेशन की दिशा में यह साय सरकार का बड़ा कदम है. इस बैंक के खुल जाने से आस-पास के 12 गांवों के लगभग 16,000 लोगों को लाभ मिलेगा. सीएम साय ने इसे ऐतिहासिक बताया: बैंक के उद्घाटन पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जगरगुंडा में मौजूद थे. सीएम साय ने इस दौरान कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक है. लंबे समय से यह क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित रहा है. पिछले डेढ़ वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार में हम बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब हुए हैं. यही कारण है कि आज यहां बैंक की नई शाखा खुली है. लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है. जगरगुंडा में सरकारी बैंक का शुभारंभ (ETV BHARAT) राज्य सरकार सुरक्षा, विकास और विश्वास की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और केंद्र राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से बस्तर अंचल के गांव तेजी से नक्सल समस्या से उबर रहे हैं. गांव विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में सभी ग्राम पंचायत में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है. जिस पर अमल किया जा रहा है. - विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

