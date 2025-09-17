ETV Bharat / bharat

झारखंड में राज्यपाल ने शुरू किया "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान, कहा-नारी स्वस्थ रहेंगी तो राज्य मजबूत होगा

कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान यह रहता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम से जन भागीदारी का जुड़ाव हो. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य जागरुकता अभियान के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण के अभिन्न संबंध को रेखांकित करता है. यह सर्व विदित है कि अगर नारी स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ होगा और परिवार स्वस्थ है होगा तो समाज और राज्य मजबूत होगा.

राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. उनके नेतृत्व में भारत में पिछले एक दशक में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर बहुत प्रगति की है. उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब का प्रयास के मंत्र के साथ नए भारत की नींव रखी है. प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान" पूरे देश भर में शुरू किया गया है.

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान सर्जिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा. मेडिकल कॉलेजों, जिला और अनुमंडल अस्पतालों में जांच के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के परामर्श की भी व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि आज राज्यभर में 4000 हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है. आज तक 12000 कैंप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो 30 हजार तक आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि यह नारी स्वास्थ्य अभियान नहीं, बल्कि संकल्प है.

अभियान के दौरान चीनी और खाद्य तेलों के उपयोग में 10% की कमी के साथ मोटापा कम करने, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भोजन को बढ़ावा देने, प्रारंभिक और बाल्यवस्था के दौरान देखभाल एवं शिशुओं के आहार संबंधी विशेष आचरण के प्रति जागरुकता के साथ-साथ मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन और पोषण के साथ-साथ टेक होम राशन के वितरण की सुचारू व्यवस्था पर भी अभियान के दौरान विशेष एक्टिविटी होगी.

अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, एनीमिया, सिकल सेल और टीबी जांच के साथ-साथ विशेष परामर्श की भी निशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी. स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए अभियान के दौरान मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नामांकन, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सिकल सेल कार्ड, आभा आईडी कार्ड पंजीकरण और पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का पंजीकरण बड़े पैमाने पर किया जाएगा .

आज से शुरू हुआ "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान" के तहत राज्यभर में 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक पंचायत से लेकर प्रदेश तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच की जाएगी. अभियान के दौरान राज्य की सभी महिलाओं का ईएनटी, नेत्र, रक्तचाप, मधुमेह, दंत जांच की जाएगी. इसके अलावा ओरल, स्तन और ग्रीवा की कैंसर जांच होगी.

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन बुधवार 17 सितंबर 2025 को महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के धार से किया. झारखंड में इस अभियान का शुभारंभ सदर अस्पताल,रांची से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिरकत की. साथ ही कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे.

राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि मैं मानता हूं अपने राज्य की स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, परंतु मुझे कमी तब महसूस होती है, जब यहां के अधिकांश लोग उपचार के लिए यहां से बाहर जाते हैं. मेरा मानना है कि हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है. जिस अस्पताल में हम मौजूद हैं इसकी प्रशंसा होती है कि यह राज्य का सबसे अच्छा अस्पताल है. इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि यहां पर यह भी खबर आये कि बाहर के लोग यहां पर इलाज के लिए आएं, तब हमें ज्यादा खुशी होगी. राज्यपाल ने कहा कि अंत में यही कामना करूंगा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त भारत की परिवार और सशक्त भारत के आधारशिला रखी जाएगी.

कोई भी नारी बीमार न हो-सीएम

"स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की है. आज उनका जन्मदिन भी है. उनको बधाई है. कोई भी नारी बीमार या अस्वस्थ नहीं रहे इसके लिए जरूरी है कि समय-समय पर नारी स्वास्थ्य पर चिंतन-मनन होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि परिवार में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. महिलाएं अपने आप में भी संकुचित रहती हैं और समाज भी उन्हें मौका नहीं देता. लेकिन अब समय बदला है और महिलाएं घूंघट में नहीं रहती, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर राज्य को आगे बढ़ा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर हर जगह महिला आगे बढ़ रही हैं.

महिलाओं के लिए किए गए कई कामः हेमंत

मुख्यमंत्री ने कहा हमारे राज्य की बेटियां दुनिया में अपनी हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन उन्हें और अधिक मौका देने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आरोप-प्रत्यारोप का वक्त नहीं है कि हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला है, बल्कि अभी वक्त इस बात पर चर्चा करने की है कि महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य और सम्मान कैसे मिले? उन्हें आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कैसे स्वस्थ और सशक्त बनाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत चर्चा में है रिम्स -2 का निर्माण. हमने इसे बनाने का एक निर्णय लिया है, जिस पर हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे. सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी हमारे तरफ से इस राज्य में पहले से ही योजना प्रारंभ कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया और अन्य बीमारियों की जांच के बाद एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, ताकि हम पिन पॉइंट पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाए और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें.

महिलाओं के लिए पूर्व से चल रहे कई कार्यक्रमः इरफान

राज्य को स्वास्थ्य संसाधन मिलने की का लाभ मिलेगा,यह सब तो हमारे राज्य में पहले से हो रहा है- डॉ.इरफान अंसारी* राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" के तहत जो-जो कार्यक्रम हैं वह सब राज्य में स्वास्थ्य विभाग पहले से चला रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और मोदी जी ने जो कहा है उसको मैं राज्य में पूरा करने का भरोसा दिलाता हूं.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह त्योहारों का समय है. हम सब दुर्गा पूजा, नवरात्र में जुटे होते हैं. त्योहारों के बीच कैसे अभियान चलाएंगे इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे. इसका राज्य में समय भी बढ़ सकता है. डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि सीएम ने पहले से ही महिलाओं को सशक्त किया है और सीएम ने पहले ही राज्य की सभी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड निशुल्क करने को कहा है. हम राज्यभर में हाईटेक हेल्थ सब सेंटर खोलने जा रहे हैं. 20 वर्ष तक राज्य में कुछ नहीं हुआ है. अब यह सेक्टर सुधर रहा है. कार्यक्रम के दौरान टीबी रोगियों को पोषक आहार प्रदान किया गया. वहीं कार्यक्रम प्रचार रथ को राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैंः संजय सेठ

वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की वंदना खास समय पर नहीं, बल्कि 365 दिन होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वस्थ रखने में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा.

