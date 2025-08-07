Essay Contest 2025

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही - DIGITAL AGRICULTURE

कृषि मंत्रालय कृषक समुदाय के बीच योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका प्रसार करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है.

The government is giving information about digital agriculture to farmers
सरकार किसानों को डिजिटल कृषि के बारे में दे रही जानकारी (प्रतीकात्मक फोटो-Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 4:46 PM IST

नई दिल्ली: सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने तथा बेहतर पहुंच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एडवांस जानकारी मुहैया करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है.

इसके अलावा, किसान ई-मित्र एक आवाज आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है, जिसे किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता के लिए विकसित किया गया है.

सरकार के अनुसार, किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसमें सेंसर, ड्रोन और सटीक सिंचाई प्रणाली जैसी टेक्नॉलाजी का उपयोग शामिल है, ताकि उनकी फसलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार हो सके.

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) भारत में कृषि आधारित उद्यमियों सहित देश भर के कृषक समुदाय के बीच योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका प्रसार करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना "कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया समर्थन" को क्रियान्वित कर रहा है.

इसके अलावा, डीएएंडएफडब्ल्यू योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए ऑडियो-विजुअल स्पॉट का उपयोग किया जा रहा है.

ठाकुर ने लोकसभा में बताया, "प्रचार और जागरूकता अभियान बाहरी प्रचार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, किसानों तक बेहतर पहुंच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और पब्लिक ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है."

सूचना प्रसार प्रणाली के बारे में बताते हुए आईसीएआर-आईएआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरएस बाना ने ईटीवी भारत को बताया कि, "किसानों को सटीक जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए देश भर में आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में लगभग 200 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं."

'किसान ई-मित्र' एक आवाज-आधारित एआई-संचालित चैटबॉट है जिसे किसानों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता के लिए विकसित किया गया है. यह समाधान 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है.

“वर्तमान में, किसान ई-मित्र प्रतिदिन 20,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का समाधान करता है, और अब तक 95 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है."

इसी तरह, जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले उत्पादन के नुकसान से निपटने के लिए, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, फसलों में कीटों के संक्रमण का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है. इससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव होता है.

वर्तमान में, 10,000 से अधिक विस्तार कार्यकर्ता इसका उपयोग कर रहे हैं और किसानों को कीटों के चित्र लेने में मदद कर रहे हैं ताकि वे कीटों के हमलों को कम कर सकें और फसलों के नुकसान को कम कर सकें. लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में यह 61 फसलों और 400 से अधिक कीटों का समर्थन करती है.

कीट निगरानी में कीटों और बीमारियों की पहचान के लिए एआई और एमएल जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है और सभी राज्यों में किसानों को वास्तविक समय पर फसल सुरक्षा संबंधी सलाह प्रदान की जाती है.

इसमें 65 फसलों में कीटों और बीमारियों की पहचान के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शामिल है तथा 31 प्रमुख फसलों के लिए कीट प्रबंधन सलाह का उपयोग किया जा रहा है.

ठाकुर ने बताया कि अब तक एनपीएसएस के माध्यम से किसानों के लाभ के लिए पांच भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी और उड़िया में 10713 कीट प्रबंधन परामर्श जारी किए जा चुके हैं.

विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन (ATMA) योजना, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्तमान में 28 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 740 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है. इसका उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करना तथा विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों को डिजिटल कृषि सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराना है.

कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईसीएआर संस्थानों ने अब तक 296 किसान ड्रोन खरीदे हैं, और जागरूकता के लिए 27114 ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए हैं और विभिन्न राज्यों के कुल 315648 किसानों ने प्रदर्शन कार्यक्रमों में भाग लिया.

