नई दिल्ली: कांग्रेस ने जीएसटी सुधारों में बहुत देरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. मुख्य विपक्षी पार्टी ने गुरुवार करते हुए कहा कि सरकार ने राहुल गांधी के सुझावों पर ध्यान तो दिया, लेकिन नौ साल गंवाने के बाद, जिस दौरान उपभोक्ताओं को उच्च टैक्स स्लैब की मार झेलनी पड़ी.

कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने 2016 में जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' करार दिया था और मोदी सरकार से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टैक्स स्लैब को सरल बनाने का आग्रह किया था.

जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने रखा था. जीएसटी विधेयक सबसे पहले 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था, लेकिन भाजपा समेत विपक्षी दलों की आपत्तियों के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था.

मोदी सरकार 2014 में आई और 2017 में जीएसटी बिल पारित किया. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 जून- 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लॉन्च किया था.

राहुल गांधी ने 2016 से ही जीएसटी के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिया था, जब प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि गरीबों के हितों की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष कर में 18 प्रतिशत की सीमा जरूरी है.

2017 में, राहुल ने कहा था कि भारत को 'गब्बर सिंह टैक्स' की नहीं, बल्कि एक सच्चा जीएसटी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता के साथ मिलकर 28 प्रतिशत टैक्स की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं में कमी लाने के लिए संघर्ष किया और उसे सुनिश्चित किया. उन्होंने वादा किया कि पार्टी अगली बार 18 प्रतिशत की सीमा के साथ एक समान कर दर के लिए संघर्ष करेगी. उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है, तो कांग्रेस करेगी.

2017 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान दोषपूर्ण जीएसटी और 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई विवादास्पद नोटबंदी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था.

राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि जीएसटी में सुधार का वादा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल हो और उन्होंने कहा कि कर ढांचा भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है. लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद, राहुल ने 1 जुलाई, 2024 को एक बहस के दौरान जीएसटी को सरल बनाने की मांग की थी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी अभिषेक दत्त के अनुसार, केंद्र सरकार 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सरकार को 9 साल पहले कर प्रणाली की खामियों को उजागर करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को सुधारों में देरी के लिए जनता से माफी भी मांगनी चाहिए.

दत्त ने ईटीवी भारत से कहा, "राहुल गांधी 2016 से ही जीएसटी को सरल बनाने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी और इतने वर्षों तक एक दोषपूर्ण कर प्रणाली को जारी रखा. उन्होंने तब आम आदमी और छोटे व्यवसायों के बारे में नहीं सोचा. सरकार को राहुल गांधी को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहिए और इतने वर्षों तक लोगों को ऊंचे और कई टैक्स स्लैब से लूटने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए."

एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों का दिखावा वास्तव में अपनी छवि बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से केंद्र सरकार बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है.

दत्त ने कहा, "सरकार ने जीएसटी सुधारों की घोषणा इसलिए की क्योंकि मोदी सरकार को मतदाता सूची के विवादास्पद एसआईआर के जरिये वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की बिहार यात्रा के बाद लोगों को कुछ सकारात्मक दिखाना था. राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे के बाद सरकार बेनकाब हो गई थी और अब उसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हारने का डर है. इसी वजह से उन्हें अचानक से एक बड़ा फैसला लेना पड़ा."

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य बी.के. हरिप्रसाद के अनुसार, सरकार आठ साल बाद अचानक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के विचार के प्रति जागी, लेकिन यह विडंबना है कि केंद्र ने आखिरकार वही लागू किया जो राहुल गांधी पिछले वर्षों से कहते आ रहे थे.

भारत को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं...

हरिप्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, "विडंबना यह है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है. उन्होंने आखिरकार वही लागू किया जिसकी वकालत राहुल गांधी शुरू से कर रहे थे. उन्हें सच्चाई का अहसास होने में एक दशक क्यों लग गया? सिर्फ इसलिए नहीं सुनने की जिद कि विचार विपक्ष का है, देश को महंगी पड़ी है. करोड़ों छोटे व्यवसाय बंद हो गए, लाखों नौकरियां चली गईं, विकास रुक गया और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, जबकि भाजपा हमें "जुमले" बेचती रही. देरी से किए गए सुधार कुछ और नहीं बल्कि अवसरों से वंचित करने के समान हैं. भारत को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो देर से सीखे और देर से काम करे. उसे ऐसी सरकार की जरूरत है जो सुने, समझे और समय पर काम करे."

एआईसीसी पदाधिकारी बीएम संदीप ने कहा, "जब लोकसभा में भाजपा की सीटें 2019 में 303 से घटकर 2024 में 240 रह गईं, तो आयकर और जीएसटी स्लैब भी कम हो गए. 63 सीटें गंवाने के बाद लोगों को इतना लाभ मिलने के साथ, अगर लोकसभा में भाजपा की सीटें 150 कम हो जाएं, तो जनता को मिलने वाला लाभ और भी बढ़ जाएगा."

जीएसटी परिषद की हाल की बैठक के बाद कर्नाटक और तेलंगाना सहित आठ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कर सुधारों का स्वागत किया था, लेकिन शिकायत की थी कि उन्हें राजस्व संग्रह में से उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है.

