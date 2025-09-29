ETV Bharat / bharat

कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन किया घोषित

कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आपराधिक संहिता के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है.

Lawrence
लॉरेंस बिश्नोई (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/ओटावा: हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आपराधिक संहिता के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है. देश के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने सोमवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कनाडा में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर उन कृत्यों के लिए जो भय और धमकी का माहौल बनाने के लिए एक खास समुदायों को निशाना बनाते हैं.

सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बिश्नोई गिरोह ने कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत एक आतंकवादी समूह की परिभाषा को पूरा किया है. आतंकवादी सूची में शामिल होने का मतलब है कि कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी चीज, संपत्ति, वाहन या धन, जब्त किया जा सकता है और इससे कनाडा के कानून प्रवर्तन को आतंकवादी अपराधों, जिनमें वित्तपोषण, यात्रा और भर्ती से संबंधित अपराध शामिल हैं.

'बिश्नोई गैंग एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन'
आपराधिक संहिता सूची का उपयोग इमिग्रेशन और सीमा अधिकारियों द्वारा आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के तहत कनाडा में प्रवेश पर निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है. प्रेस रिलीज के मुताबिक बिश्नोई गैंग एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन है, जो मुख्य रूप से भारत से संचालित होता है.

मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में उनकी उपस्थिति है और वे उन क्षेत्रों में सक्रिय है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी समुदाय रहते हैं. बिश्नोई गिरोह हत्या, गोलीबारी और आगजनी में लिप्त है, और जबरन वसूली और धमकी के माध्यम से आतंक फैलाता है.

'समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी'
बयान में आगे कहा गया है कि वे इन समुदायों, उनके प्रमुख समुदाय के सदस्यों, व्यवसायों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाकर उनमें असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं. बिश्नोई गिरोह को सूचीबद्ध करने से कनाडा की सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अपराधों से निपटने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.

हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार
जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, "कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है और एक सरकार के रूप में उनकी सुरक्षा करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है. बिश्नोई गिरोह द्वारा विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी का निशाना बनाया गया है. आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूचीबद्ध करने से हमें उनके अपराधों का सामना करने और उन्हें रोकने के लिए और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी साधन मिलते हैं."

