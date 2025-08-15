ETV Bharat / bharat

धर्मस्थल के खिलाफ अभियान चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए विचार कर रही सरकार: डीके शिवकुमार - DK SHIVAKUMAR

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि जांच से जल्द ही इस मामले की साजिश सामने आ जाएगी.

DK
डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 8:24 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में मंदिर को बदनाम करने वाले अभियान चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. साथ उन्होंने मामले में कोई भी साजिश सामने आने का भरोसा जताया है.

यहां पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि यह क्षेत्र धर्मस्थल के पक्ष या विपक्ष में लोगों का मामला नहीं है. उन्होंने कहा, "लेकिन सब कुछ कानून के अनुसार, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए. मैंने धर्मस्थल को बहुत करीब से देखा है. मुझे मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाज़ों में आस्था है. मुझे पूरा विश्वास है कि चल रही जांच से इस मामले की साजिश सामने आ जाएगी."

14-15 स्थानों की खुदाई
शिवकुमार का यह बयान मंदिर नगरी के पास के जंगलों में युवतियों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाने के आरोपों की एसआईटी द्वारा चल रही जांच के बीच आया है. एसआईटी ने शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए 14-15 स्थानों की खुदाई कर ली है, जिन्होंने सैकड़ों शवों को दफनाने का दावा किया था, लेकिन एक जगह से कंकाल के अवशेषों के अलावा कोई शव नहीं मिला.

सोशल मीडिया पर वॉक युद्ध
शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, उसने अभी तक यह नहीं बताया है कि किसकी धमकी के चलते उसने शवों को दफनाया था. जब से जांच चल रही है, तब से सोशल मीडिया पर उन लोगों के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है जो सामूहिक दफन के आरोपों पर विश्वास करते हैं और जो इन आरोपों को झूठा बताते हैं कि यह आरोप मंदिर और उसके प्रबंधन को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं.

विधानसभा में भी उठा मामला
बता दें कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा और विपक्षी भाजपा ने करोड़ों श्रद्धालुओं वाले मंदिर के खिलाफ ऑनलाइन बदनामी फैलाने वालों के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर आपत्ति जताई. वहीं, विपक्ष ने सरकार से एसआईटी जांच की प्रगति पर एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने की भी मांग की. भाजपा ने सदन में कहा, "हम जांच के खिलाफ नहीं हैं. हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन हम मंदिर के खिलाफ चल रहे अभियान के खिलाफ हैं."

'सरकार का रुख बिल्कुल साफ'
इस पृष्ठभूमि में शिवकुमार का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है. उन्होंने कहा, "गृह मंत्री ही बताएंगे कि आरोपों के पीछे कोई साजिश है या नहीं, लेकिन इस मामले में सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि किसी को भी झूठा और भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बदनामी करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी यही बात कही है. अगर किसी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी. कानून सबके लिए समान है और किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता."

