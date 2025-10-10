ETV Bharat / bharat

पंजाब : क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे टीचर पर फायरिंग, छात्रों व शिक्षकों में दहशत

पंजाब के फरीदकोट में स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक पर गोलियां चलाई गईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Police investigate after teacher shot at school
स्कूल में टीचर पर गोली चलाने के बाद जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 7:43 PM IST

फरीदकोट: पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं होना आम बात हो गई है. वहीं फरीदकोट जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक पर फायरिंग की गई. इससे छात्रों व शिक्षकों में दहशत फैल गई.

बताया जाता है कि फरीदकोट जिले के जंडवाला संधवां गांव में स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे एक स्कूल शिक्षक पर फायरिंग की गई. स्कूल में घुसे पति-पत्नी ने शिक्षक पर गोली चला दी.

भागकर बचाई जान
हमले के तुरंत बाद शिक्षक ने भागकर अपनी जान बचाई. मिडिल स्कूल में जब स्कूल टीचर मनदीप सिंह बत्रा बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ स्कूल में घुस आया और उसने अचानक टीचर पर गोलियां चला दीं.

गोली की आवाज सुनकर मिड-डे मील वर्कर और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए. वहीं घटना की सूचना मिलने पर सादिक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

आरोपी से है शिक्षक का पुराना विवाद
इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित शिक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि हरप्रीत सिंह के साथ उनका पुराना विवाद है, वह अपनी पत्नी के साथ आया और स्कूल के अंदर दो गोलियां चलाईं. जिससे उसने भागकर अपनी जान बचाई और बाद में आरोपियों ने उस पर कुर्सी फेंकी और बाद में स्कूल से चले गए.

आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा-पुलिस
इस बीच, सादिक पुलिस स्टेशन के एसएचओ नवदीप भट्टी ने कहा कि "दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी है, जिसके कारण हरप्रीत सिंह ने शिक्षक मनदीप सिंह पर गोली चलाई."

हमलावर की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शिक्षक पर दो गोलियां चलाईं. सौभाग्यवश, गोली शिक्षक को नहीं लगी और वह तुरंत कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

वहीं गोली की आवाज सुनकर स्कूल के छात्रों और अन्य शिक्षकों में दहशत फैल गई. ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

