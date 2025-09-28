गुजरात में बना है लेखक का मंदिर, पूरे देश में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल
गुजरात की साहित्यिक नगरी नाडियाद में प्रसिद्ध संतराम मंदिर सहित एक साहित्यिक तीर्थ गोवर्धनराम स्मृति मंदिर भी है. आइए विस्तार से जानें...
नडियाद (खेड़ा): गुजरात के खेड़ा जिले में नडियाद शहर के झगड़िया पोल स्थित गोवर्धनराम त्रिपाठी का यह निवास स्थान गोवर्धनराम स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है. गोवर्धनराम अपने जीवन के उत्तरार्ध में यहीं आकर बस गए थे. यहीं उन्होंने सरस्वती चंद्र का चतुर्थ भाग लिखा था. जो सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली है. मुंबई में उनके निधन के बाद यह घर गिरवी रख दिया गया था और कई संघर्षों के बाद, जब अंततः इस पर कब्जा हुआ, तो अब यह स्थान कई गतिविधियों से गुलजार है.
यह स्थान गोवर्धनराम स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है. गोवर्धनराम स्मृति मंदिर को गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के साहित्य का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां हमें दो चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं. एक लेखक के रूप में गोवर्धनराम और एक व्यक्ति के रूप में गोवर्धनराम.
गोवर्धनराम की कई चीजें हैं संरक्षित
मंदिर में कई चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं. गोवर्धनराम द्वारा इस्तेमाल की गई कई चीजें आज भी यहां रखी हैं. यहां उनकी पगड़ी, कलम, नोटबुक, उनकी स्क्रैपबुक, उनके द्वारा लिखी गई किताबों की पांडुलिपियों सहित कई चीजों का संग्रह है. जबकि दूसरा भाग वह है जहां कई गतिविधियां चल रही हैं.
उदाहरण के लिए, इस इमारत में दो महत्वपूर्ण बातें कही जा सकती हैं, एक तो 19वीं शताब्दी की प्रारंभिक मुद्रित पुस्तकों का एक अलग खंड है, जिनकी संख्या लगभग 2400 है. इसके अलावा, गुजरात में पत्रिकाओं का एक बेहद अनोखा पुस्तकालय है. जिसमें लगभग 300 शीर्षक, 26 हजार अंक यहां संरक्षित हैं. जिनके डिजिटलीकरण का कार्य यहां चल रहा है. इसके अलावा, गोवर्धनराम के निजी पुस्तकालय की लगभग एक हजार पुस्तकें भी यहां हैं, जिनका भी डिजिटलीकरण किया गया है.
साहित्य और इतिहास का संगम
दोनों ही प्रकार के आगंतुक इस स्थान पर आने में रुचि रखते हैं. जो लोग इतिहास के किसी हिस्से को जानना चाहते हैं और साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, वे यहां एक संग्रहालय के रूप में आ सकते हैं. जो लोग शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, रुचि रखने वाले लोग हैं. उनके लिए यह एक अलग इतिहास और एक अलग युग है. इस तरह, इस जगह का एक अलग महत्व है.
गुजरात में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी, इसीलिए इसे एक साहित्यिक तीर्थ माना जाता है. गोवर्धनराम स्मृति मंदिर का प्रबंधन दहिलक्ष्मी पुस्तकालय द्वारा किया जा रहा है.
गौरतलब है कि, 1968 में बनी ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म 'सरस्वतीचंद्र', गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी द्वारा लिखित गुजराती उपन्यास 'सरस्वतीचंद्र' पर आधारित थी, जो 19वीं सदी के भारत और सामंतवाद पर आधारित थी. इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते थे.
