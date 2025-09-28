ETV Bharat / bharat

गुजरात में बना है लेखक का मंदिर, पूरे देश में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल

गोवर्धनराम स्मृति मंदिर ( ETV Bharat )

Published : September 28, 2025

नडियाद (खेड़ा): गुजरात के खेड़ा जिले में नडियाद शहर के झगड़िया पोल स्थित गोवर्धनराम त्रिपाठी का यह निवास स्थान गोवर्धनराम स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है. गोवर्धनराम अपने जीवन के उत्तरार्ध में यहीं आकर बस गए थे. यहीं उन्होंने सरस्वती चंद्र का चतुर्थ भाग लिखा था. जो सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली है. मुंबई में उनके निधन के बाद यह घर गिरवी रख दिया गया था और कई संघर्षों के बाद, जब अंततः इस पर कब्जा हुआ, तो अब यह स्थान कई गतिविधियों से गुलजार है. यह स्थान गोवर्धनराम स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है. गोवर्धनराम स्मृति मंदिर को गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के साहित्य का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां हमें दो चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं. एक लेखक के रूप में गोवर्धनराम और एक व्यक्ति के रूप में गोवर्धनराम. मंदिर में पुस्तकालय (ETV Bharat) गोवर्धनराम की कई चीजें हैं संरक्षित

मंदिर में कई चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं. गोवर्धनराम द्वारा इस्तेमाल की गई कई चीजें आज भी यहां रखी हैं. यहां उनकी पगड़ी, कलम, नोटबुक, उनकी स्क्रैपबुक, उनके द्वारा लिखी गई किताबों की पांडुलिपियों सहित कई चीजों का संग्रह है. जबकि दूसरा भाग वह है जहां कई गतिविधियां चल रही हैं.