बिहार के इस मंदिर को कहा जाता है तांत्रिकों की साधना स्थली, कश्मीर के मानसरोवर से 51 कमल लाने की परंपरा
वैसे तो हर मंदिर का अपना इतिहास होता है. ऐसे में हम आपको घोड़ा घाट मंदिर की कहानी बताते हैं. पढ़ें खबर
Published : September 29, 2025 at 6:48 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले के उचकागांव में स्थित घोड़ाघाट मंदिर तांत्रिकों की साधना स्थली है. मान्यता है कि थावे जाते समय मां भवानी यहां रुकी थीं. दाहा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण थावे मंदिर के समय हुआ था. यहां कश्मीर के मानसरोवर झील से 51 कमल पुष्प मंगाकर मां दुर्गा की पूजा की जाती रही है. हथुआ राज परिवार की राजमाता भी इस मंदिर में प्रति वर्ष पूजा-अर्चना के लिए आती हैं.
उचकागांव प्रखंड के दाहा नदी के किनारे घोड़ा घाट मंदिर स्थित है, जिसमें मां दुर्गा विराजमान हैं. इस मंदिर का रहस्यीय इतिहास है. जहां तंत्र साधना के लिए एक सिद्ध स्थल माना जाता है. खासकर, शारदीय और चैत्र नवरात्र के समय यहा तंत्र साधक और श्रद्धालु दूर-दराज से अपनी साधना के लिए आते हैं. तंत्र साधकों का मानना है कि यहां किये गये तंत्र साधना से सिद्धि प्राप्त होती है. मां अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखती है.
''कामाख्या से चलकर मां यहां आई थी और यहीं अपने घोड़ा को पानी पिलाई. कुछ देर आराम करने के बाद थावे चली गईं. यह स्थान तंत्र साधना स्थली है. यहां तंत्र साधना के लिए साधक आते हैं और अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं. यहां वाण गंगा बहती है. बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं. तंत्र-मंत्र साधना का दर्शन करने के लिए एक स्थली बन चुका है.''- दिलीप पांडेय, साधक
क्या है मंदिर का इतिहास ? : इस मंदिर का इतिहास पास के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर से जुड़ा हुआ है. बताया जाता है कि जब मां भवानी अपने भक्त रहसू भगत की पुकार पर कामाख्या से पांच घोड़ा के रथ पर सवार होकर चलीं थीं जो विभिन्न जगहों पर रुकी थी. तब उन्होंने राजा मनन सेन को अंतिम चेतावनी देने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम किया था. मां भगवती यहां पांच घोड़ों के रथ पर सवार होकर आई थीं और रथ के घोड़े इसी घाट पर दाहा नदी का पानी पीने उतरे थे. इसी कारण इस स्थान का नाम घोड़ा घाट पड़ा.
जब राजा मनन सेन ने चेतावनी नहीं मानी, तो मां भवानी यहां से थावे के लिए प्रस्थान कर गईं. यह मंदिर थावे मंदिर के समय के आस-पास ही निर्मित बताया जाता है. इसका संबंध हथुआ राज परिवार से भी रहा है, जिसकी राजमाता प्रतिवर्ष यहां पूजा-अर्चना के लिए आती हैं.
बाण गंगा का इतिहास : वहीं इस मंदिर के अलावा दाहा नदी का भी इतिहास काभी रोचक है. मंदिर के पास बहने वाली दाहा नदी को लेकर भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है. कहा जाता है कि भगवान राम की बारात अयोध्या से लौटने के क्रम में यहां से गुजरी थी. बारात में प्यास लगने पर लक्ष्मण जी ने बाण मारकर धरती से जलधारा निकाली थी, जिसके कारण इस नदी को बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है.
घोड़ा घाट मंदिर न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि अपने रहस्यमय इतिहास और तांत्रिक महत्व के कारण भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कुछ लोगों का मानना है कि सालों से कश्मीर के मानसरोवर से 51 कमल का फूल मंगाकर मां को अर्पित किया जाता रहा है
''यह माता का मंदिर है. यहां तंत्र विद्या और दर्शन के लिए लोग आते हैं. हम लोग भी माता का दर्शन करने 40-45 किलोमीटर दूर से आए हैं. इसका पौराणिक इतिहास जो है राज परिवार से जुड़ा हुआ है. मां की कृपा बहुत है, जो भी मन्नत मांगेगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है.''- राजीव कुमार पाण्डेय, श्रद्धालु
