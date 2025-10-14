'हमें मुख्यमंत्री से मिलना है' CM आवास के बाहर धरना पर बैठे गोपाल मंडल
जदयू विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और टिकट लेकर जाने की बात कह रहे हैं.
Published : October 14, 2025 at 10:43 AM IST
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल चल रही है. इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया है.
अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति: बड़बोले बयानों के लिए मशहूर गोपाल मंडल ने कहा कि मैं सीएम नीतीश से मिलने के लिए सुबह साढ़े 8 बजे से सीएम आवास पर आया हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. जिससे आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गया.
'हमारे ऊपर कीजिए लाठीचार्ज': विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हमें हटने के लिए बोला जा रहा है. हम कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज कीजिए. लाठी का प्रहार हो ऐसे नहीं हटेंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें सीएम नीतीश कुमार जरूर बुलाएंगे और एकदम हमें टिकट मिलेगा.
शैलेश कुमार को गोपालपुर से मिल सकता है टिकट: गोपाल मंडल गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह पर आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार को पार्टी गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतार सकती है.
''हमें मुख्यमंत्री से मिलना है. टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे. जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे जरूर मिलेंगे''. - गोपाल मंडल, JDU नेता
मुख्यमंत्री आवास पहुंचे समर्थक: मुख्यमंत्री आवास के बाहर नबीनगर के वीरेंद्र कुमार के समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अपने नेता के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं. नबीनगर के लोगों का कहना है कि आनंद मोहन के बेटे को टिकट देने की चर्चा है और उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जाएंगे.
जदयू के इन नेताओं ने दिया इस्तीफा: जदयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. जिसमें जयकुमार सिंह भी हैं. वहीं, दिनारा की सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल गई है. जिससे नाराज होकर पूर्व विधायक अशोक कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है. अब विधायकों के विरोध प्रदर्शन से नया विवाद शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत चल रही है. वहीं, एनडीए में रणनिति को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं.
