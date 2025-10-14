ETV Bharat / bharat

'हमें मुख्यमंत्री से मिलना है' CM आवास के बाहर धरना पर बैठे गोपाल मंडल

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल चल रही है. इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया है.

अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति: बड़बोले बयानों के लिए मशहूर गोपाल मंडल ने कहा कि मैं सीएम नीतीश से मिलने के लिए सुबह साढ़े 8 बजे से सीएम आवास पर आया हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. जिससे आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गया.

'हमारे ऊपर कीजिए लाठीचार्ज': विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हमें हटने के लिए बोला जा रहा है. हम कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज कीजिए. लाठी का प्रहार हो ऐसे नहीं हटेंगे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें सीएम नीतीश कुमार जरूर बुलाएंगे और एकदम हमें टिकट मिलेगा.

धरना देते हुए गोपाल मंडल (ETV Bharat)

शैलेश कुमार को गोपालपुर से मिल सकता है टिकट: गोपाल मंडल गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह पर आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार को पार्टी गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतार सकती है.

''हमें मुख्यमंत्री से मिलना है. टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे. जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे जरूर मिलेंगे''. - गोपाल मंडल, JDU नेता