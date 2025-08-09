आमिर तांत्रे

जम्मू: भारतीय रेल की मालगाड़ी शनिवार को पहली बार माल लेकर अनंतनाग पहुंची. अब उत्तरी रेलवे का जम्मू डिवीजन इस सीजन में कश्मीरी सेब को घाटी से नई दिल्ली ले जाने की योजना बना रहा है, लेकिन इससे जम्मू-कश्मीर के ट्रक चालकों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं, जिन्हें डर है कि उनकी आजीविका छिन जाएगी.

एक ओर रेलवे से माल ढुलाई से कश्मीर के आम लोगों को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर ट्रक चालक, जो कश्मीर घाटी से फल और घाटी में सीमेंट और अन्य सामान पहुंचाकर कमाई करते थे, उनका काम छिन सकता है.

सबसे पहले, रेलवे सीमेंट, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की ढुलाई करेगा, लेकिन ईंधन को निकट भविष्य में ट्रेनों के माध्यम से नहीं ले जाया जाएगा.

अभी तक ट्रक चालक जम्मू और उधमपुर में स्थापित रेलवे शेडों से सीमेंट, खाद्यान्न और अन्य सामान लाद रहे थे, लेकिन अब अनंतनाग स्थित गुड्स शेड ने आज से यह सेवा शुरू कर दी है और पहली मालगाड़ी वहां पहुंच गई है.

उत्तर रेलवे ने अनंतनाग तक मालगाड़ी के आगमन को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर घाटी को रेल सेवा के माध्यम से जोड़ने वाली कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की गई थी.

अनंतनाग तक मालगाड़ी सेवा को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है और उन्हें डर है कि ट्रक चालक अपनी आय का स्रोत खो देंगे.

माल ढुलाई सेवा शुरू होने से नाराजगी...

ईटीवी भारत से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष अजीत सिंह ने रेलवे की माल ढुलाई सेवा शुरू होने पर नाराजगी जताई. सिंह ने कहा, "इससे पहले, यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने से टैक्सी परिवहन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है और कई ट्रांसपोर्टरों को वाहनों का रिटर्न नहीं मिल पा रहा है. इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों के पलायन से कमर्शियल टैक्सी सेवा का संचालन रुक गया था और अब कश्मीर पहुंचने वाली मालगाड़ियां ट्रक चालकों की कमर तोड़ देंगी."

उन्होंने कहा, "सेब सीजन के दौरान अधिकांश ट्रक चालक तीन-चार महीने तक थोड़ा-बहुत पैसा कमा लेते थे, लेकिन जब सेब को ट्रेन सेवा के जरिये भी बाहर ले जाया जाएगा तो हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा."

ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष को यकीन नहीं है कि जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार उनकी चिंताओं का समाधान कर पाएगी या नहीं. उन्होंने कहा, "पिछले नौ-दस महीनों में हमें सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जब भी हमने सरकार से संपर्क किया, तो जवाब नकारात्मक ही रहा और कहा गया कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है."

सिंह ने कहा, "हम 13 अगस्त को श्रीनगर में ट्रांसपोर्टरों की एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद 16 और 17 अगस्त को जम्मू में एक और दौर की बैठक होगी. इसके बाद हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे ताकि हमारे भविष्य को लेकर कोई निर्णय लिया जा सके."

8,000 ट्रक चालकों की आजीविका पर संकट

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न मार्गों पर लगभग 8,000 ट्रक चालक चलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई करते हैं. जब मालगाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाएगी, तो इनमें से अधिकांश ट्रक चालकों की आजीविका छिनने की आशंका है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए ऑल जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंदर चौधरी ने कहा, "इस कदम से ट्रकों की मांग कम हो जाएगी और ट्रक चालकों के पास अपने परिवारों के लिए आजीविका कमाने का कोई विकल्प नहीं रहेगा. परिवहन क्षेत्र ही जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं का सहारा था. नौकरियों के अभाव में, शिक्षित युवा ऋण लेकर परिवहन व्यवसाय में आते थे, लेकिन अब कोई भी इस ओर नहीं आएगा. जिन लोगों ने इस क्षेत्र में अपना सब कुछ लगा दिया है, उन्हें भी अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ सकती है."

कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच एकमात्र बारहमासी सड़क, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) का इतिहास रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से माल लेकर हजारों ट्रक चालक कश्मीर आते हैं और अलग-अलग मौसमों में, घाटी से देश के विभिन्न हिस्सों में फल और सूखे मेवे ले जाते हैं. खाद्यान्न, सीमेंट, स्टील, सब्जियां, ईंधन, निर्माण सामग्री और अन्य सामान ट्रकों के जरिये घाटी पहुंचाए जाते हैं, लेकिन मालगाड़ियों के आने से, ईंधन को छोड़कर ज्यादातर सामान सीधे ट्रेनों के जरिये कश्मीर पहुंचाया जाएगा और ताजे और सूखे मेवे भी ट्रेनों के जरिये घाटी से बाहर पहुंचाए जाएंगे.

