तमिलनाडु में 300 साल पुराने 40 करोड़ दस्तावेज, कैसे रखे जाते सुरक्षित? जानें

चेन्नई में राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति का 50वां स्वर्ण जयंती सम्मेलन. ( ETV Bharat )

चेन्नईः तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेज़ीयान ने बताया कि राज्य अभिलेखागार में 40 करोड़ से अधिक दस्तावेज संरक्षित हैं, जिनमें से कई 300 साल से भी पुराने हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इन अमूल्य दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए 'जापानी टिश्यू मेथड' और डिजिटलीकरण तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.

मंत्री ने कोट्टुरपुरम, चेन्नई में राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 50 वीं स्वर्ण जयंती बैठक का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने तमिलनाडु अभिलेखागार की आधिकारिक वेबसाइट (www.digitamilnaduarchives.tn.gov.in) लॉन्च की.

दो किताबें भी जारी कीं. जिनके नाम 'Revolts Against British Rule in Tamil Nadu and Supreme Sacrifices Prior to 1857 AD' और 'The Four Mysore Wars and the Conquests of Tamil Nadu' हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, "जो राष्ट्र अपने इतिहास को महत्व देता है और याद रखता है, वही दुनिया में सर्वोच्च स्थान हासिल करता है. अभिलेखागार शासन-प्रशासन की रीढ़ हैं. प्राचीन शिलालेखों से लेकर औपनिवेशिक रिकॉर्ड तक, ये हमारी विरासत को सुरक्षित रखते हैं."

उन्होंने बताया कि तमिलनाडु अभिलेखागार की स्थापना 1805 में हुई थी. यह भारत के सबसे पुराने अभिलेखागारों में से एक है. 1968 में इसे तमिलनाडु आर्काइव्स नाम दिया गया. 1972 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने 'Tamil Nadu Historical Research Society' की स्थापना की.