ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में 300 साल पुराने 40 करोड़ दस्तावेज, कैसे रखे जाते सुरक्षित? जानें

तमिलनाडु के मंत्री ने चेन्नई के कोट्टूरपुरम में राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया.

Tamil Nadu Archives
चेन्नई में राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति का 50वां स्वर्ण जयंती सम्मेलन. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नईः तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेज़ीयान ने बताया कि राज्य अभिलेखागार में 40 करोड़ से अधिक दस्तावेज संरक्षित हैं, जिनमें से कई 300 साल से भी पुराने हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इन अमूल्य दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए 'जापानी टिश्यू मेथड' और डिजिटलीकरण तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.

मंत्री ने कोट्टुरपुरम, चेन्नई में राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 50 वीं स्वर्ण जयंती बैठक का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने तमिलनाडु अभिलेखागार की आधिकारिक वेबसाइट (www.digitamilnaduarchives.tn.gov.in) लॉन्च की.

दो किताबें भी जारी कीं. जिनके नाम 'Revolts Against British Rule in Tamil Nadu and Supreme Sacrifices Prior to 1857 AD' और 'The Four Mysore Wars and the Conquests of Tamil Nadu' हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, "जो राष्ट्र अपने इतिहास को महत्व देता है और याद रखता है, वही दुनिया में सर्वोच्च स्थान हासिल करता है. अभिलेखागार शासन-प्रशासन की रीढ़ हैं. प्राचीन शिलालेखों से लेकर औपनिवेशिक रिकॉर्ड तक, ये हमारी विरासत को सुरक्षित रखते हैं."

उन्होंने बताया कि तमिलनाडु अभिलेखागार की स्थापना 1805 में हुई थी. यह भारत के सबसे पुराने अभिलेखागारों में से एक है. 1968 में इसे तमिलनाडु आर्काइव्स नाम दिया गया. 1972 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने 'Tamil Nadu Historical Research Society' की स्थापना की.

मंत्री ने कहा कि सभी विभागों के सरकारी दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से संकलित कर अभिलेखागार में सुरक्षित किए जाते हैं. यहां 400 मिलियन से अधिक दस्तावेज संरक्षित हैं. संरक्षण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. साथ ही रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है.

उन्होंने यह भी बताया कि राज्यभर के शोधकर्ता और विद्वान इन दस्तावेजों का व्यापक उपयोग करते हैं. इनमें स्वतंत्रता सेनानियों पुली थेवर और वीरपांडिया कट्टाबोम्मन जैसे महानायकों से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक संजय रस्तोगी, तमिलनाडु उच्च शिक्षा सचिव शंकर, तमिलनाडु अभिलेखागार के प्रधान सचिव हर सहाय मीणा, 15 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों से आए अभिलेखागार अधिकारी, इतिहासकार और शोधार्थी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVI CHEZHIAANतमिलनाडु अभिलेखागारTAMIL NADU 300 YEAR OLD RECORDSTAMIL NADU ARCHIVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.