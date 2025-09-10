ETV Bharat / bharat

सबरीमला से बिना अनुमति के हटाई गई सोने की परत, हाईकोर्ट ने की देवस्वोम बोर्ड की आलोचना

बिना अनुमति के सोना चढ़ाना हटाना अनुचित, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए; हाईकोर्ट ने देवस्वओम बोर्ड की तीखी आलोचना की

gold plating removed at Sabarimala temple without permission Kerala HC criticized Devaswom Board
सबरीमला मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 4:19 PM IST

एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला मंदिर में द्वारपालक की मूर्तियों पर लगी सोने की परत हटाने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की आलोचना की है. हाईकोर्ट की देवस्वोम पीठ ने कहा कि बिना अनुमति के सोने की परत हटाना अनुचित और न्यायालय के आदेशों के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड को शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने माना है कि सबरीमला मंदिर के सामने द्वारपालक की मूर्तियों पर लगी सोने की परत को बिना अनुमति के हटाना और मरम्मत के लिए ले जाना अनुचित है. पहले भी ऐसे आदेश दिए गए हैं जिनके तहत मूर्तियों की मरम्मत सहित अन्य कार्यों के लिए सबरीमला विशेष आयुक्त और देवस्वोम पीठ से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने के लिए देवस्वोम बोर्ड की भी आलोचना की.

मंदिर के तंत्री ने कुछ दिन पहले विशेष आयुक्त को सूचित किया था कि द्वारपालक की स्वर्ण परत की मरम्मत की जानी चाहिए. हाईकोर्ट ने पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद पूर्व अनुमति न लेने के लिए देवस्वोम बोर्ड की भी आलोचना की. इसके बाद हाईकोर्ट ने देवस्वोम आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और देवस्वोम बोर्ड को शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

यह कार्रवाई सबरीमला ट्रस्ट के विशेष आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि देवस्वोम बोर्ड सबरीमला में द्वारपालक की मूर्तियों पर लगी सोने की परत को बिना अनुमति के मरम्मत के लिए चेन्नई ले गया था, जो एक गंभीर चूक थी.

सबरीमला श्री कोविल (गर्भगृह) में द्वारपालक की दो मूर्तियों पर लगी सोने की परत को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना हटाए जाने की आलोचना के बाद, देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष पीएस प्रशांत ने कहा, "मुझे मीडिया में ऐसी खबरें मिलीं जिनमें कहा गया था कि सबरीमला मंदिर में गर्भगृह के सामने लगे स्वर्ण द्वारपालकों को बिना अनुमति के हटाकर चेन्नई ले जाया गया. यह खबर निराधार है. असल में मरम्मत के लिए द्वारपालकों के दोनों ओर लगी सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों को ले जाया गया था. तंत्री और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की अनुमति से उन्हें चेन्नई स्थित उस संस्थान को भेज दिया गया जिसने मूल रूप से इन्हें बनाया था."

प्लेटों को सुरक्षित रूप से चेन्नई तक एक टीम द्वारा पहुंचाया गया, जिसमें तिरुवभरणम आयुक्त (भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों के प्रभारी), सबरीमला प्रशासनिक अधिकारी, सबरीमला सहायक कार्यकारी अधिकारी, देवस्वोम स्मिथ ( Devaswom Smith), एक सतर्कता पुलिस उप-निरीक्षक, देवस्वोम सतर्कता के दो पुलिसकर्मी, दो देवस्वोम गार्ड और प्रायोजक के एक प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने मूल रूप से प्लेटें दान की थीं.

2023 से, द्वारपालकों, सोपानम सीढ़ियों और मंदिर के द्वारों की मरम्मत करने का निर्देश जारी किया गया है. द्वारों की मरम्मत का काम पहले ही पूरा हो चुका है. बाद में, द्वारपालकों की प्लेटों की मरम्मत का निर्देश जारी किया गया. प्रशांत ने स्पष्ट किया कि इसी निर्देश के आधार पर प्लेटों को मरम्मत के लिए हटा दिया गया है.

