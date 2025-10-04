ETV Bharat / bharat

मां दुर्गा टॉय ट्रेन में बैठकर परिवार संग कैलाश लौटीं, दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का अलग अंदाज

मां दुर्गा टॉय ट्रेन में बैठकर परिवार के साथ कैलाश लौटीं ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 4, 2025 at 4:33 PM IST 3 Min Read

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल में दुर्गी पूजा का एक अपना अलग ही महत्व है. दार्जिलिंग की बात करें तो यहां, देवी मां की मूर्ति का विसर्जन भी अलग अंदाज में होता है. ढोल-नगाड़ों की थाप पर, मां दुर्गा की मूर्ति को टॉय ट्रेन में पूरे पहाड़ का चक्कर लगाते हुए विसर्जित किया गया. वहीं, पहाड़ों पर घूमने आए पर्यटक ने भी इस अदभूत नजारे को देखा. दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन में विसर्जन जुलूस में आठ से अस्सी लोग शामिल हुए. वैसे आमतौर पर विसर्जन के दौरान देवी मां की मूर्ति को शहर से गांव तक सड़क पर जुलूस के तौर पर ले जाया जाता है. हालांकि, इस बार विसर्जन जुलूस रेल की पटरियों के किनारे-किनारे चला. दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का एक अलग अंदाज (ETV Bharat) दार्जिलिंग में देवी दुर्गा अपनी तरह की पहली टॉय ट्रेन में लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करके कैलाश लौटती हैं. ब्रिटिश काल में, मूर्ति को टॉय ट्रेन से मैदानों से पहाड़ों तक ले जाया जाता था. उस समय पहाड़ों में दुर्गा पूजा एक दुर्लभ घटना थी. ब्रिटिश काल में राजा नृपेंद्रनारायण ने पहाड़ों में दुर्गा पूजा की प्रथा शुरू की थी. उस समय, मूर्ति को सिलीगुड़ी के कुमारतुली से टॉय ट्रेन द्वारा दार्जिलिंग ले जाया जाता था क्योंकि उस समय पहाड़ी सड़कों पर यातायात नहीं होता था. स्वाभाविक रूप से, पहाड़ों और मैदानों के बीच परिवहन का एकमात्र साधन टॉय ट्रेन ही थी.