मां दुर्गा टॉय ट्रेन में बैठकर परिवार संग कैलाश लौटीं, दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का अलग अंदाज

दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन के लिए टॉय ट्रेन के तीन डिब्बों का इस्तेमाल किया गया था.

Goddess Durga returns to Kailash
मां दुर्गा टॉय ट्रेन में बैठकर परिवार के साथ कैलाश लौटीं (ETV Bharat)
Published : October 4, 2025 at 4:33 PM IST

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल में दुर्गी पूजा का एक अपना अलग ही महत्व है. दार्जिलिंग की बात करें तो यहां, देवी मां की मूर्ति का विसर्जन भी अलग अंदाज में होता है. ढोल-नगाड़ों की थाप पर, मां दुर्गा की मूर्ति को टॉय ट्रेन में पूरे पहाड़ का चक्कर लगाते हुए विसर्जित किया गया.

वहीं, पहाड़ों पर घूमने आए पर्यटक ने भी इस अदभूत नजारे को देखा. दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन में विसर्जन जुलूस में आठ से अस्सी लोग शामिल हुए. वैसे आमतौर पर विसर्जन के दौरान देवी मां की मूर्ति को शहर से गांव तक सड़क पर जुलूस के तौर पर ले जाया जाता है. हालांकि, इस बार विसर्जन जुलूस रेल की पटरियों के किनारे-किनारे चला.

Goddess Durga
दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का एक अलग अंदाज (ETV Bharat)

दार्जिलिंग में देवी दुर्गा अपनी तरह की पहली टॉय ट्रेन में लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करके कैलाश लौटती हैं. ब्रिटिश काल में, मूर्ति को टॉय ट्रेन से मैदानों से पहाड़ों तक ले जाया जाता था. उस समय पहाड़ों में दुर्गा पूजा एक दुर्लभ घटना थी. ब्रिटिश काल में राजा नृपेंद्रनारायण ने पहाड़ों में दुर्गा पूजा की प्रथा शुरू की थी.

उस समय, मूर्ति को सिलीगुड़ी के कुमारतुली से टॉय ट्रेन द्वारा दार्जिलिंग ले जाया जाता था क्योंकि उस समय पहाड़ी सड़कों पर यातायात नहीं होता था. स्वाभाविक रूप से, पहाड़ों और मैदानों के बीच परिवहन का एकमात्र साधन टॉय ट्रेन ही थी.

दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का एक अलग अंदाज
दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन का एक अलग अंदाज (ETV Bharat)

आधुनिकता के साथ, अब पहाड़ की सड़कों पर हर तरह के वाहन चलने लगे हैं. हालांकि, मूर्ति को बड़े ट्रकों और पालकियों में लाया या विसर्जित किया जाता है. कभी-कभी नाव से भी मूर्ति ले जाई जाती है. हालांकि, इस बार पहाड़ों पर विसर्जन का नजारा बिल्कुल अलग देखने को मिला. दार्जिलिंग के राजा नृपेंद्रनारायण बंगाली हिंदू हॉल की मूर्ति को टॉय ट्रेन में पूरे पहाड़ का चक्कर लगाते हुए विसर्जित किया गया. इस बार, नृपेंद्रनारायण हिंदू हॉल पूजा अपने 111वें साल में प्रवेश कर गई.

पहाड़ों में रहने वाले बंगालियों के अलावा, अन्य राज्यों के लोगों ने भी इस पूजा में भाग लिया. इस पूजा के विसर्जन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अधिकारियों ने पूजा समिति को अपना सहयोग दिया.

Goddess Durga
दार्जिलिंग में मूर्ति विसर्जन (ETV Bharat)

दार्जिलिंग स्टेशन से, देवी दुर्गा को टॉय ट्रेन में 12 किलोमीटर दूर रंगबुल ले जाया गया. विसर्जन के लिए टॉय ट्रेन के तीन डिब्बों का इस्तेमाल किया गया था. वहीं, आयोजक दो डिब्बों में थे और देवी दुर्गा की मूर्ति दूसरे डिब्बे में थी. ढोल-नगाड़ों की थाप पर विसर्जन जुलूस निकाला गया.

शोभायात्रा के बाद मां दुर्गा का रंगबुल नदी में विसर्जन किया गया. इस बारे में पूजा समिति के सचिव शुभाशीष सेनगुप्ता ने बताया कि, पहाड़ों में लगभग 30 बंगाली परिवार रहते हैं. लेकिन इस पूजा के दौरान पूरा पहाड़ एक हो जाता है. उन्होंने इस बार मां का विसर्जन करने के लिए टॉय ट्रेन के इस्तेमाल को एक अच्छा पहल बताया.

ये भी पढ़ें: जलपाईगुड़ी की अनोखी परंपरा: यहां सिर्फ एक दिन होती है दुर्गा पूजा, जानें क्या है खास

