ETV Bharat / bharat

अनोखा मूर्ति विसर्जन, स्वच्छ और इको फ्रेंडली तरीके से दी गयी मां दुर्गा को अंतिम विदाई! जानें, कैसे

हजारीबाग में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन बड़े अनोखे और इको फ्रेंडली तरीके से किया गया.

Goddess Durga idol immersed in a way environmentally friendly in Hazaribag
कृत्रिम तालाब में प्रतिमा विसर्जन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं. हजारीबाग के बंगाली दुर्गा पूजा समिति ने स्वच्छ भारत का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश किया.

विजयादशमी के दिन मंडप प्रांगण में कृत्रिम जलाशय बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया. मूर्ति विसर्जन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत की परिकल्पना है. पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि छठ तालाब में मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहां साफ-सफाई का अभाव रहता है. इस कारण से मां को विदाई देने में अच्छा महसूस नहीं होता है.

हजारीबाग में मां दुर्गा की प्रतिमा का अनोखा विसर्जन! (ETV Bharat)

पूजा समिति के लोगों का कहना है कि मूर्ति निर्माण में रंग के साथ-साथ कई सामान का उपयोग किया जाता है. अगर छठ तालाब में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए तो वहां का पानी प्रदूषित हो जाएगा. इस कारण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मां की प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में किया गया.

Goddess Durga idol immersed in a way environmentally friendly in Hazaribag
मंदिर प्रांगण में बना कृत्रिम तालाब (ETV Bharat)

मूर्ति की मिट्टी को पेड़ पौधे के जड़ों में डाल दिया जाता है. कमेटी के सदस्यों का प्रांगण परिसर में मूर्ति विसर्जन करने के पीछे भावनात्मक लगाव भी है. उनका मानना है ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ सालों भर मां मंडप में ही है.

Goddess Durga idol immersed in a way environmentally friendly in Hazaribag
कृत्रिम तालाब में प्रतिमा विसर्जन (ETV Bharat)

हजारीबाग दुर्गा बाड़ी पूरे देश में संदेश दे रहा है कि सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा और एक नई सोच लानी होगी तब जाकर स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो पाएगा.

Goddess Durga idol immersed in a way environmentally friendly in Hazaribag
मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की पारंपरिक विदाई, बारिश भी नहीं रोक सकी भक्तों का उत्साह

इसे भी पढे़ं- पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई, बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर

इसे भी पढ़ें- झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तलाबों के आसपास पुलिस के साथ NDRF की टीम तैनात

For All Latest Updates

TAGGED:

मूर्ति विसर्जनGODDESS DURGA IDOL IMMERSEDHAZARIBAGECO FRIENDLY IDOL IMMERSIONDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.