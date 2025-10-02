ETV Bharat / bharat

अनोखा मूर्ति विसर्जन, स्वच्छ और इको फ्रेंडली तरीके से दी गयी मां दुर्गा को अंतिम विदाई! जानें, कैसे

हजारीबाग: पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं. हजारीबाग के बंगाली दुर्गा पूजा समिति ने स्वच्छ भारत का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश किया.

विजयादशमी के दिन मंडप प्रांगण में कृत्रिम जलाशय बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया. मूर्ति विसर्जन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत की परिकल्पना है. पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि छठ तालाब में मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहां साफ-सफाई का अभाव रहता है. इस कारण से मां को विदाई देने में अच्छा महसूस नहीं होता है.

हजारीबाग में मां दुर्गा की प्रतिमा का अनोखा विसर्जन! (ETV Bharat)

पूजा समिति के लोगों का कहना है कि मूर्ति निर्माण में रंग के साथ-साथ कई सामान का उपयोग किया जाता है. अगर छठ तालाब में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए तो वहां का पानी प्रदूषित हो जाएगा. इस कारण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मां की प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में किया गया.