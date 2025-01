ETV Bharat / bharat

क्या जानवरों को भी होता है तनाव? बकरी का जलती चिमनी वाला वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप - GOAT TRIES TO JUMP INTO CHIMNEY

जलती चिमनी में बकरी ने किया कूदने का प्रयास ( Canva )

By ETV Bharat Hindi Team Published : 14 minutes ago

हैदराबाद: क्या आपने कभी सुना है कि जानवर भी आत्महत्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि सुसाइड जैसा गलत कदम सिर्फ इंसान ही उठाते हैं, तो शायद आप गलत हैं. हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि जानवरों की जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, जब वे मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. बाल-बाल बची बकरी की जान

वीडियो में एक बकरी को जलती चिमनी में जानबूझकर छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक घर में चिमनी जलाई गई थी. कमरे में एक पालतू बकरी भी है, जो अचानक जलती हुई चिमनी में कूद जाती है. यह देखकर घर का लड़का फौरन उठता है और उसे टांगों से पकड़कर बाहर खींच लेता है, जैसे-तैसे उसकी जान बचाता है. लेकिन बकरी जैसे मानती ही नहीं और फिर से चिमनी में कूद जाती है. मानो उसने ठान लिया हो कि वह आज अपनी जान देकर ही मानेगी.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जैसे ही बकरी दोबारा चिमनी में कूदती है, लड़का उसे बचाने के लिए फिर से दौड़ता है और उसे बाहर निकालता है. हैरानी की बात तो यह है कि बकरी को देखकर कमरे का एक छोटा मेमना भी चिमनी में कूद जाता है, जिसे लड़का किसी तरह खींचकर बाहर निकालता है. 4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है वीडियो

इस वीडियो को @RestrictedReels नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जहां कई लोगों ने इस वीडियो को भयानक बताया, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि बकरियां आग से नहीं डरतीं. एक यूजर ने कमेंट किया, "बकरी की यह हरकत वाकई चौंकाने वाली है. हमें नहीं पता कि इससे पहले बकरी पर क्या गुजरी होगी. यह भी पढ़ें- चीते की तरह दौड़ा कोमोडो ड्रैगन, बकरी ने दी मौत को मात, देखें वीडियो