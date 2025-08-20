पणजी : गोवा मंत्रिमंडल के मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा द्वारा बुधवार को पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP)-नीत सरकार में फेरबदल होने वाला है तथा वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत के साथ-साथ वर्तमान सभापति रमेश तवडकर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है.
तवडकर ने कहा कि वह गुरुवार सुबह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे. सेक्वेरा ने पोरवोरिम स्थित सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं.’’
तवडकर ने इसके कुछ ही मिनट बाद कहा कि वह इस्तीफा दे देंगे और दो मंत्रियों को गुरुवार दोपहर को शपथ दिलाई जाएगी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दूसरा मंत्री कौन होगा. भाजपा सूत्रों ने पुष्टि की कि मडगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी तवडकर के साथ शपथ लेंगे.
कामत ने मडगांव से पत्रकारों से बात करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘कल राजभवन में मिलते हैं.’’
कामत ने 2007 से 2012 तक गोवा में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया, उसके बाद राज्य चुनाव में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली भाजपा ने पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया.
प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले से ही एक पद रिक्त है, क्योंकि कला एवं संस्कृति, तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री गोविंद गौडे को जून में हटा दिया गया था. मुख्यमंत्री सावंत को लिखे अपने त्यागपत्र में सेक्वेरा ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से उन्हें यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा.
पत्र में कहा गया, ‘‘मैं इस अवसर पर आपको अपने नेतृत्व में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं. मैंने मुझे आवंटित विधि एवं न्यायपालिका, पर्यावरण, बंदरगाह और विधायी मामलों के विभागों में अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने का प्रयास किया है.’’
सेक्वेरा ने गोवा में 2022 में हुए विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन बाद में सितंबर 2022 में वह सात अन्य लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. कानकोन से विधायक तवडकर ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के निर्देश पर वह इस्तीफा दे देंगे.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा चाहती है कि वह मंत्री बनें. जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री सावंत शाम तक गोवा लौट सकते हैं.
