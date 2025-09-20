ETV Bharat / bharat

'बिहार में दो राजकुमार घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं..' गोवा सीएम प्रमोद सावंत का राहुल-तेजस्वी पर निशाना

दरभंगा में BJP युवा संवाद में गोवा सीएम प्रमोद सावंत और नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर हमला किया और NDA की उपलब्धियां गिनाईं-

गोवा सीएम प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
गोवा सीएम प्रमोद सावंत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

September 20, 2025

दरभंगा : भारतीय जनता पार्टी के युवा संवाद कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के दरभंगा में हिस्सा लिया. दोनों नेताओं ने महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला और NDA सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

NDA सरकार की उपलब्धियां Vs परिवारवाद : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि NDA सरकार सबका साथ, सबका विकास की सोच पर काम कर रही है, जबकि राजद और कांग्रेस केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद ने गरीबी हटाने के नाम पर केवल नारे दिए, लेकिन वास्तव में गरीबों के उत्थान का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है.

बिहार में वोट बैंक राजनीति पर कटाक्ष : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सावंत ने कहा कि ये नेता बिहार में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और घुसपैठियों की चर्चा करते हैं, लेकिन गरीब बिहारी की समस्याओं को नज़रअंदाज़ करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विकास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

'बिहार में महिला सशक्तिकरण' : महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए सावंत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की. उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां 35 प्रतिशत सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. यह वास्तविक अर्थों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम है.

'जात-पात की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएं' : गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने युवाओं से जात-पात की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा— ''जिस ओर जवानी चलती है, उसी ओर जमाना चलता है.'' तेजस्वी यादव को उन्होंने घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी करार दिया.

राहुल पर कटाक्ष और तेजस्वी पर तंज : राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि उनमें न तो समझदारी है और न ही देश के प्रति वफादारी. तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान कलम फेंकने की घटना पर उन्होंने टिप्पणी की कि यह शिक्षा के अभाव और चरवाहा विद्यालय की देन है.

संत विवेकानंद का उदाहरण और मोदी की प्रेरणा : कार्यक्रम के अंत में नित्यानंद राय ने युवाओं से संत विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे विवेकानंद (जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था) ने देश के भविष्य की चिंता की थी, वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी चिंता को साकार कर रहे हैं.

