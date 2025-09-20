ETV Bharat / bharat

'बिहार में दो राजकुमार घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं..' गोवा सीएम प्रमोद सावंत का राहुल-तेजस्वी पर निशाना

गोवा सीएम प्रमोद सावंत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 20, 2025 at 11:55 PM IST 3 Min Read