'जाओ और देवता से पूछो', सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग संबंधी याचिका खारिज की.

सुप्रीम कोर्ट (IANS)
By Sumit Saxena

Published : September 17, 2025 at 2:12 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के अंतर्गत आने वाले जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊँची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. राकेश दलाल नामक व्यक्ति ने छतरपुर जिले के जवारी मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मूर्ति का सिर जीर्ण-शीर्ण हो चुका है और उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने तथा इसके पुनर्निर्माण की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह पूरी तरह से प्रचार हित याचिका है. जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए. अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान करें.'

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को स्पष्ट कर दिया कि वह उनकी याचिका पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह एक पुरातात्विक खोज है, एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं, इसमें कई मुद्दे हैं.'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'इस बीच यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं. वहां शिव का एक बहुत बड़ा लिंग है, जो खजुराहो में सबसे बड़ा है.' याचिका में मूर्ति को बदलने या पुनर्निर्माण के निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और एएसआई को कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

