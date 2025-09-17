ETV Bharat / bharat

Explained : मंदिर के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

केरल में 55 फीसदी हिंदू हैं. मुस्लिम 27 फीसदी और ईसाई करीब 18 फीसदी हैं. हिंदुओं में उच्च जाति के नायर और एझावा का एक वर्ग भाजपा का समर्थक माना जाता है. हिंदुओं की कुल आबादी में से 41 फीसदी इनकी हिस्सेदारी है. पर, हिंदुओं की बड़ी आबादी, जिनमें ओबीसी और निचली जातियां शामिल हैं, वे सीपीएम के पारंपरिक समर्थक हैं. मुस्लिम और ईसाई मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के समर्थक माने जाते हैं. हालांकि, यह एक मोटा-मोटी आकलन है.

अब केरल में अगले साल, 2026, में विधानसभा का चुनाव है. इसलिए अभी से ही एलडीएफ और यूडीएफ (कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन) ने अपने-अपने राजनीतिक समीकरणों को ठीक करना शुरू कर दिया है. भाजपा भी यहां पर राजनीतिक पैठ बनाने में जुटी हुई है. यूडीएफ और भाजपा का आरोप है कि एलडीएफ सबरीमला मंदिर के जरिए हिंदू वोटों को प्रभावित करने का काम कर रहा है.

विजयन सरकार ने अब अपना रूख बदल लिया है. सरकार का कहना है कि वह मामले में दखल नहीं देगी. जबकि 2018 में वाम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था. इसी विरोधाभासी रूख पर कांग्रेस और भाजपा ने निशाना साधा है.

हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को उचित नहीं माना. कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को जाने की अनुमति प्रदान कर दी. भगवान अयप्पा के भक्तों ने इसका काफी विरोध किया. कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 2019 के लोकसभा चुनाव में वामपंथी गठबंधन (एलडीएफ) की हार की यह बड़ी वजह थी. 2019 में एलडीएफ को लोकसभा की मात्र एक सीट पर जीत मिली थी. 2024 में भी एलडीएफ को लोकसभा की सिर्फ एक सीट ही मिल पाई. हालांकि, विधानसभा (2021) में एलडीएफ ने राजनीतिक ट्रेंड तोड़ते हुए अपनी सरकार बरकरार रखी. 1977 के बाद से केरल में तब तक किसी भी गठबंधन की सरकार को लगातार दूसरी बार जीत नहीं मिली थी. एलडीएफ ने ऐसा करके अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा.

सबरीमला मंदिर केरल के पत्तनमतिट्टा जिले के पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है. मंदिर का प्रबंधन त्रावनकोर देवस्वोम बोर्ड के पास है. इसका निर्माण 12वीं सदी में कराया गया था. यहां पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है. उन्हें भगवान शिव और 'मोहिनी' का पुत्र माना जाता है. भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था. ऐसा कहा जाता है कि करीब 800 साल पहले दक्षिण में वैष्णव और शैव भक्तों के बीच कटुता बढ़ गई थी. इसलिए उन दोनों के बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी. मंदिर 18 पहाडि़यों के बीच स्थित है. मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए 18 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं. मंदिर में आने के पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत करना पड़ता है. भगवान अयप्पा ब्रह्माचारी थे. इसलिए वहां पर अधिकांश पुरुष ही जाते हैं. रजस्वला औरतों (16-50 उम्र) का वहां पर जाना मना है. बूढ़ी महिलाएं या फिर बालिकाएं जा सकती हैं.

इस सम्मेलन में 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. करीब 3000 लोगों के आने की संभावना है. जो भी यहां आने वाले हैं, पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. जैसे-जैसे बैठक की तारीख नजदीक आ रही है, इस पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. इसकी वजह है केरल की वाम सरकार द्वारा सम्मेलन का समर्थन. जी हां, यह सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन विपक्षी नेताओं का यही आरोप है. उनका कहना है कि पिनाराई विजयन की केरल सरकार इसके जरिए हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहती है. क्या है पूरा मामला, लेफ्ट सरकार ने इस सम्मेलन का समर्थन करने का क्यों फैसला किया, सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

हैदराबाद : पिछले कुछ दिनों से सबरीमला मंदिर चर्चा में है. इसका कारण है- ग्लोबल अयप्पा सम्मेलन (अयप्पा संगमम). इसका आयोजन 20 सितंबर को पंपा में किया जा रहा है. पंपा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किमी की दूरी पर है. पंपा एक नदी भी है और यह बेस कैंप भी है, जहां से पांच किलोमीटर की दूरी पर सबरीमला मंदिर है. श्रद्धालु पंपा से पैदल ही मंदिर प्रांगण तक पहुंचते हैं. मंदिर का प्रबंधन त्रावनकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पास है. बोर्ड के 75 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.

'हिंदुओं को लुभाने में जुटी वाम सरकार'

कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा है. उनका आरोप है कि वह सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं. केंद्रीय मंत्री और त्रिशूर के सांसद सुरेश गोपी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विजी थंपी ने भी इसे असंवैधानिक बताया है.

मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ (Kerala Tourism.org)

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेफ्ट गवर्मेंट ने 'प्रोग्रेसिव' बताया था. 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब लेफ्ट सरकार की आलोचना की थी. पीएम ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियां देश की संस्कृति और परंपराओं का आदर नहीं करती हैं.

कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लेफ्ट सरकार ने यू टर्न ले लिया है. कांग्रेस से इस आरोप पर वाम नेता ने कहा, उनकी पार्टी मंदिर परंपरा का समर्थन करने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेफ्ट के बदले हुए रूख का नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) ने समर्थन किया है. एनएसएस ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विजयन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

पूजा करते श्रद्धालु (travancore devaswom board)

एनएसएस के अलावा विजयन को श्रीनारायण धर्मपरिपालना योगम, केरल पुलाया महासभा और मलयारया महासभा ने भी सरकार का समर्थन किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी समुदायों को मिला दें, तो ये हिंदुओं की करीब-करीब 95 फीसदी आबादी को प्रभावित करते हैं. 2018 के बाद से ये समुदाय या तो कांग्रेस या फिर भाजपा को सपोर्ट करती रही हैं.

राजीव चंद्रसेखर, भाजपा, का ट्वीट (X-Account)

"मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद स्वीकार किया है कि वे आस्तिक नहीं हैं. क्या ऐसे व्यक्ति को अयप्पा संगमम जैसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ? अगर सरकार का वास्तव में यह भगवान अयप्पा और सबरीमाला परंपरा के सम्मान में आयोजित करने का इरादा था, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को आमंत्रित ही नहीं किया जाना चाहिए था. क्या सरकार कभी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने मुस्लिम धर्म का अपमान किया हो, किसी मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगी ? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए."- राजीव चंद्रशेखर, केरल भाजपा अध्यक्ष

"मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी सरकार को वैश्विक अयप्पा संगमम आयोजित करने से पहले अयप्पा भक्तों से माफी मांगनी चाहिए. उन्हें सबरीमला में परंपराओं को बदलने का रुख अपनाने के लिए माफी मांगनी चाहिए. सीएम को कुछ भक्तों को फर्जी कहने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तीर्थयात्रा पूरी किए बिना ही लौटना पड़ा था." - वी. मुरलीधरन, वरिष्ठ भाजपा नेता

"सीपीएम को भगवान अयप्पा के पहाड़ी मंदिर के प्रति इतना लगाव कब से हो गया. सबरीमाला के नाम पर वे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का तुष्टिकरण कर रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद से वे ऐसा तुष्टिकरण कर रहे हैं." - वीडी सतीसन, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता

"सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर के विकास के लिए मास्टर प्लान वर्षों से लागू है. जिन लोगों ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया, अब वे विकास की बात कर रहे हैं. अयप्पा संगम के पीछे, कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों की तरह, एकमात्र उद्देश्य धन जुटाना है. यहां पर राजनीति हावी है. निहित स्वार्थ छिपा है. इसलिए हम इसका विरोध करते हैं." - भारतीय विचार केंद्रम, संघ से जुड़ी संस्था

सबरीमाला मंदिर में 16 सितंबर से मलयालम महीने 'कन्नी' के मासिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं. गर्भगृह को 'मेलसंथी' (मुख्य पुजारी) अरुण कुमार, 'तंत्री' (प्रधान पुजारी) महेश मोहनारू की उपस्थिति में खोला गया. दर्शन 17 सितंबर को, 'कन्नी' के पहले दिन, सुबह पांच बजे शुरू हो गया है. 21 सितंबर को रात 10 बजे तक यह जारी रहेगा, जब मासिक पूजा समाप्त हो जाएगी.

मंदिर के अंदर भगवान अयप्पा की मूर्ति (travancore devaswom board)

वाम सरकार के मंत्री और बोर्ड ने बैठक को लेकर क्या कहा

टीडीबी के अनुसार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य- सबरीमला का विकास करना है. इसमें मंदिर के चारों ओर का क्षेत्र शामिल है. बोर्ड ने कहा कि सबरीमला को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है. इनमें सड़कें, रेलमार्ग और एयरपोर्ट का विकास भी शामिल है. जाहिर है, इसके लिए एक मास्टर प्लान का होना आवश्य है. राज्य के मंत्री वीएन वासवन का कहना है कि मास्टर प्लान तो पहले से है, पर उसे और भी किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर सम्मेलन में चर्चा होगी. भाजपा और कांग्रेस इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि विकास करना था, तो इसके लिए बोर्ड की बैठक का सहारा क्यों लिया जा रहा है.

क्या अयप्पा संगमम से सबरीमला का विकास संभव है

नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो अयप्पा संगमम में भाग लेने के दौरान सबरीमला के विकास के लिए अपना योगदान करना चाहता है, तो उसे सबरीमला मास्टर प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसे जमा कराने होंगे. इस फंड पर सबरीमला हाईपावर कमिटी निर्णय करती है. इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज होते हैं. इस फंड के सदस्यों में अलग-अलग राज्यों के अयप्पा के भक्तगण शामिल हैं.

मंदिर की सीढ़ियों से जाते श्रद्धालु (Kerala Tourism.org)

सार्वजनिक धन को धार्मिक संस्था पर खर्च करने को लेकर क्या कहा सरकार ने

केरल की वाम सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सार्वजनिक पैसे को धार्मिक संस्थानों पर खर्च करने से संविधान के किसी भी सिद्धान्त का विरोध नहीं होता है. विजयन सरकार ने इसके लिए कुंभ मेला का भी उदाहरण दिया. सरकार ने कहा कि वह ट्रेवेनकोर देवास्वोम बोर्ड का सिर्फ सहयोग कर रही है. राज्य सरकार ने कोर्ट में उस समय अपना रूख स्पष्ट किया, जब इस सम्मेलन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी.

हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ अयप्पा संगमम के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है. लेकिन सबरीमला की पवित्रता, पंपा नदी की पवित्रता और तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देने को कहा है. कोर्ट ने टीडीबी को 45 दिनों के भीतर आयोजन की आय और व्यय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है.

